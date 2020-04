Sono 2.628.527 le persone contagiate da Coronavirus nel mondo, 183.424 i morti. Gli Stati Uniti (842.319) rimangono il Paese più colpito, seguono Spagna e Italia, secondo i dati della Johns Hopkins University.

Usa

Ansa | Donald Trump

Negli Stati Uniti il numero delle persone morte per il Covid-19 ha superato i 46mila (46,609), mentre sono 842.319 i positivi. Donald Trump intanto ha annunciato di aver firmato lo stop all’immigrazione, che sospende per due mesi la green card. Il presidente, dopo aver lodato nei giorni scorsi gli Stati che hanno deciso di allentare le misure di lockdown, ha criticato la Georgia per voler riaprire troppo in fretta. «Amo questa gente, ma possono aspettare ancora un po’ perché la sicurezza deve predominare», ha detto Trump.

Il governatore repubblicano Brian Kemp non sembra intenzionato a fare passi indietro ed è deciso a riaprire, da venerdì, spa, saloni di bellezza, barbieri e parrucchieri, centri massaggi e per i tatuaggi. «Come le migliaia di attività attualmente operative in Georgia, sono fiducioso che i proprietari che decidono di riaprire daranno priorità alla salute e al benessere dei dipendenti e dei clienti», ha detto il governatore.

Anche il capo della task force della Casa Bianca Anthony Fauci ha criticato il governatore, sconsigliando di riaprire certe attività: «C’è il pericolo di un rimbalzo». Fauci inoltre si è detto certo che l’epidemia torni in autunno. Su questo punto è stato contraddetto da Trump che ha detto: «C’è anche la possibilità che non ritorni». Il presidente Usa ha smentito poi le accuse di Rick Bright, il medico che guida il dipartimento del ministero della salute preposto a sviluppare il vaccino contro il Coronavirus, che ha denunciato di essere stato rimosso perché contro il trattamento con la clorochina, promosso da Trump. «Non ne ho mai sentito parlare», ha detto il presidente, rispondendo a una domanda su Rick Bright.

Corea del Sud

EPA/ Daegu/Sud Corea

Sono 8 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Corea del Sud nelle ultime 24 ore, di cui quattro importati. Il bilancio totale dei positivi sale così a 10.702. I decessi sono saliti a 240 dallo scoppio della pandemia. I pazienti guariti sono 8.411. Il governo di Seul è riuscito a portare sotto controllo la situazione con la politica del “tracciare, testare e trattare” attuata su vasta scala, in aggiunta al ferreo distanziamento sociale. I test finora effettuati sulla positività sono stati 583.971.

America Latina

Ansa | Una sostenitrice di Bolsonaro per le strade di Brasilia, Brasile

In America Latina il numero delle persone contagiate è passato in 48 ore da 101.636 a 121.087 casi, mentre i morti sono aumentati di mille unità, salendo a quota 6.116. Il Paese più contagiato rimane il Brasile (45.757). Seguono Perù (19.250), Cile (11.296) ed Ecuador (10.850). È quanto emerge da una statistica elaborata dall’agenzia di stampa Ansa che riguarda 34 Nazioni e territori latinoamericani.

Pakistan

EPA/REHAN KHAN/Karachi, Pakistan

Sono salite a 220 le vittime da Coronavirus in Pakistan. Nel Paese i casi positivi hanno raggiunto quota 10.503, con 742 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Nel dettaglio, la provincia del Punjab conta 4.590 casi, quella del Sindh 3.373, quella del Khyber Pakhtunkhwa 1.453, quella del Balochistan 552. La regione del Gilgit Baltistan registra 290 casi, mentre Islamabad 204 e il Kashmir pakistano 51.

Il parere degli esperti:

Leggi anche: