Coronavirus, in Lombardia tornano a salire i morti (+124 in 24 ore). Drastico calo di nuovi contagi (-330 rispetto a ieri) e dei ricoveri (-956) – Il bollettino

I casi positivi sono +590 a fronte di +5.053 tamponi, circa la metà rispetto a ieri quando i casi positivi erano cresciuti di 920 unità e i tamponi erano stati 10.857. In miglioramento la situazione a Milano: sono +188 i casi in Provincia e +79 a Milano città

Il bollettino del 27 aprile

Torna a risalire il numero di decessi a causa del Coronavirus rispetto alla giornata di ieri: oggi, 27 aprile, la Lombardia conta 125 nuove vittime in 24 ore (ieri erano 56). In totale i decessi da Covid ora sono 13.449 (ieri erano 13.325). Rispetto a ieri ci sono stati 590 positivi, -330 rispetto a ieri, quando erano cresciuti di 920 in 24 ore. Adesso il totale è di 73.479 casi (ieri erano 72.889).

I dati arrivano a fronte di +5.053 nuovi tamponi eseguiti, per un totale di 342.850. Il numero dei pazienti in terapia intensiva ora è di 680 (-26 rispetto a 706 di ieri), i ricoverati sono 7.525 (-956 da ieri). Continuano ad aumentare i guariti: +1.409 rispetto a ieri, per un totale di 48.471 (ieri erano 47.062).

Fanno ben sperare i numeri per Milano. Sono +188 i casi in provincia (in totale 18.559) mentre +79 a Milano città (totale: 7.867), significativamente di meno rispetto a ieri quando invece erano stati registrati, rispettivamente, +463 e +241. Il capoluogo lombardo si conferma la provincia con più casi Covid rispetto a ieri, seguita da Pavia, Lecco, Bergamo e Brescia.

Le province

Questi i dati relativi ai casi Covid-19 nelle province lombarde:

Bergamo 11.150 (+37)

11.150 (+37) Brescia 12.599 (+35)

12.599 (+35) Como 3.076 (+51)

3.076 (+51) Cremona 5.971 (+5)

5.971 (+5) Lecco 2.230 (+53)

2.230 (+53) Lodi 2.936 (+10)

2.936 (+10) Monza e Brianza 4.516 (+39)

4.516 (+39) Milano 18.599 (+188) di cui 7.867 (+79) a Milano città

18.599 (+188) di cui 7.867 (+79) a Milano città Mantova 3.123 (+18)

3.123 (+18) Pavia 4.129 (+85)

4.129 (+85) Sondrio 1.132 (=0)

1.132 (=0) Varese 2.496 (+29)

La diretta

Il parere degli esperti:

Leggi anche: