Coronavirus, i malati potrebbero arrivare a 1 miliardo – Lo studio dell’International Rescue Committee

Attualmente sono poco oltre 3 milioni i casi confermati di Coronavirus al mondo (dati John Hopkins). Ma secondo una ricerca dell’International Rescue Committee, presieduta dall’ex deputato laburista David Miliband, i contagi nel mondo potrebbero salire fino a quota un miliardo e i decessi da Covid potrebbero arrivare ad essere tanti quanto il numero di contagi attuali, ovvero 3 milioni.

A fare la differenza sarebbero le condizioni in cui avverrà la diffusione del virus nei Paesi più poveri e più vulnerabili del pianeta. Come il Venezuela dove negli ultimi anni circa la metà dei medici sono emigrati all’estero a causa dell’instabilità politica. Per non parlare delle difficoltà a cui vanno incontro paesi come la Libia, la Siria o lo Yemen dove sono ancora in atto sanguinose guerre civili e dove i sistemi sanitari sono già allo stremo da anni. Ci sono anche contesti particolarmente a rischio: pensiamo per esempio ai campi profughi greci dove è praticamente impossibile mantenere le distanze di sicurezza.

Le stime dell’Irc – che danno un margine di contagi di circa 500 milioni (fino a un miliardo appunto), mentre il calcolo sui decessi stima che potrebbero variare da 1,7 a 3,2 milioni – si basano su modelli e dati dell’Oms e dell’Imperial College di Londra che usano come base il tasso di mortalità della Cina dove però il livello di assistenza medica e sanitaria è notevolmente più alto rispetto ad alcuni dei Paesi presi in considerazione dall’Irc, come il Bangladesh o appunto lo Yemen.

Come ha dichiarato Miliband, rimangono poche settimane prima che l’effetto devastante della pandemia si faccia sentire nei Paesi distrutti dalle guerre. Essenziale è agire subito, prendendo atto della dimensione globale della pandemia che travalica i confini nazionali e continentali. Una proposta difficile da fare ai Paesi più benestanti, come l’Italia e il Regno Unito, dove sono in atto grandi sforzi e sacrifici per affrontare l’epidemia. Eppure, secondo l’Irc, soltanto mettendo mano al portafoglio riusciremo ad evitare il peggiore degli scenari.

“The world has only weeks to prepare for this disease to go on the rampage in some of the poorest countries.” @DMiliband on @SkyNews on our new research estimating the devastating impact facing the world if we don’t act now to stop the spread of #COVID19 pic.twitter.com/rxGlN4yNB8 — International Rescue Committee – UK (@RESCUE_UK) April 28, 2020

«La chiave ora è che i donatori mettano a disposizione urgentemente dei fondi flessibili per gli sforzi in prima linea, che sono in grado di aumentare e servire i più vulnerabili. Ciò richiede un accesso ai dispositivi di protezione individuale, test e l’isolamento di tutti i casi sospetti, la creazione di unità di isolamento e di stazioni per il lavaggio delle mani. È essenziale che donatori e governi collaborino per rimuovere qualsiasi ostacolo all’assistenza umanitaria, adattando le restrizioni per garantire l’accesso a forniture e attrezzature Covid-19, a cibo e altri beni di base, nonché servizi sanitari, di protezione e di sostentamento», si legge nel rapporto.

«Senza un’azione internazionale immediata che supporti i bisogni e le sfide uniche affrontate dalle persone in questi paesi di fronte al Covid-19, la conseguenza sarà la perdita di vite umane e di fonti sostentamento su una scala spaventosa».

