Coronavirus, tutte le notizie della notte – Nuove accuse per Trump: ignorò i report degli 007 Usa sui rischi dell’epidemia. Quasi un milione di contagi negli Stati Uniti

È ormai di oltre tre milioni il numero di contagi nel mondo di Coronavirus e più di 211 mila quello delle vittime. Secondo i dati della Johns Hopkins University, le persone contagiate finora sono 3.041.517, mentre i morti sono ora 211.159. Gli Stati Uniti restano il Paese più colpito con oltre 56 mila vittime e quasi un milione di contagi, seguito dalla Spagna con 229.422 casi e l’Italia con 165.963. Tra i Paesi europei, è però l’Italia a registrare il maggior numero di vittime, 26.977.

Usa

Tende a scendere per il secondo giorno consecutivo il numero dei morti di Coronavirus negli Stati Uniti. Nelle ultime 24 ore le vittime sono state 1.303, secondo la Johns Hopkins University, mentre il giorno prima sono stati 1.330. Crescono intanto i contagi, ormai vicini al milione con 987.022. Ad oggi il totale dei decessi ha raggiunto quota 56.521, cifra che secondo il presidente Usa Donald Trump non andrà oltre i 60-70 mila secondo le previsioni della Casa Bianca. E mentre gli Stati Uniti si preparano alla riapertura graduale, Trump si è detto «felice che l’Italia si stia riprendendo», rimarcando l’amicizia con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Gli allarmi ignorati

Partono nuove accuse contro il presidente americano sui segnali sottostimati al nascere dell’epidemia nei primi mesi di quest’anno. Il Washington post, citando dirigenti dell’intelligence Usa, ha rivelato che le agenzie dei servizi americani avevano avvertito la Casa Bianca sui rischi del Coronavirus in più di 12 briefing tra gennaio e febbraio, periodo in cui Trump tendeva a minimizzare la portata dell’epidemia. Nei rapporti forniti a Trump dagli 007 Usa venivano riportati i dati della diffusione del virus, avvertendo quanto la Cina stesse nascondendo la reale portata dei rischi e il vero bilancio dei morti. Già nei primi mesi del 2020 l’intelligence Usa avrebbe messo in guardia la Casa Bianca sugli scenari catastrofici che l’epidemia avrebbe portato sotto il profilo politico ed economico. Le fonti del Washington post hanno però confermato che i dossier quotidiani sono stati puntualmente ignorati da Trump, già riluttante ad ascoltare le sintesi orali che gli venivano fornite e che ora ascolta non più di tre volte a settimana.

Nuovi sintomi

Gli esperti dei Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) hanno aggiunto sei sintomi alla loro lista sul coronavirus. Dall’osservazione dello sviluppo della pandemia, i Cdc indica tra i nuovi sintomi: brividi, ripetuti tremori con brividi, dolori muscolari, mal di testa, mal di gola, perdita di gusto e olfatto. Fino a ieri, l’agenzia sanitaria Usa aveva indicato solo tre sintomi: fiato corto, tosse e febbre.

Cina

Nelle ultime 24 ore in Cina sono stati solo sei i nuovi contagi di Coronavirus. Secondo l’ultimo bollettino della Commissione sanitaria nazionale, tre casi provengono dall’esterno e altri tre sono stati registrati nella provincia di Heilongjiang. Gli attualmente positivi sono al momento 552, di cui 21 in condizioni gravi. In totale i casi finora registrati dalle autorità cinesi sono stati 82.836, mentre le vittime sono state 4.633.

