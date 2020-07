Trump ha parlato durante le celebrazioni per l’Independence Day alla Casa Bianca: nessun distanziamento sociale, poche mascherine

Sono salite a 11.240.943 le persone colpite da Coronavirus nel mondo, 530.137 i morti. Gli Usa sono il Paese con più contagi e vittime (2.839.436 casi, 129.676 morti ), segue il Brasile (1.577.004 e 64.265). Aumentano i decessi in Messico, che con 30.366 vittime diventa il quinto Paese più colpito al mondo per numero di morti, superando la Francia, secondo i dati della Johns Hopkins University.

Usa

Ansa | Il presidente Trump insieme alla moglie Melania durante le celebrazioni per il Giorno dell’Indipendenza

Negli Stati Uniti sono stati registrati 43mila casi in 24 ore, il totale sale a 2.839.436. Le vittime sono 129.676. Dei nuovi contagi, 11.400 sono stati registrati in Florida, mai così tanti. Donald Trump, nel corso delle celebrazione del Giorno d’Indipendenza alla Casa Bianca, è tornato ad attaccare la Cina e ha giustificato l’impennata di casi registrati negli ultimi giorni con un alto numero di test. «Abbiamo effettuato 40 milioni di test. La segretezza e l’insabbiamento della Cina hanno permesso al virus di espandersi in tutto il mondo», ha detto Trump. Celebrazioni, quelle alla Casa Bianca, caratterizzate da nessun distanziamento sociale e poche mascherine.

Nel suo discorso, il presidente Usa ha anche paragonato la sinistra ai nazisti, affermando che «gli eroi americani sconfiggeranno la sinistra radicale come hanno fatto con i nazisti e i fascisti». Già durante le celebrazioni al Monte Rushmore aveva parlato di «fascisti di sinistra» in riferimento ai manifestanti che si sono scagliati nei giorni scorsi contro i simboli del razzismo e colonialismo dopo le proteste per la morte di George Floyd.

