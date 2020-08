La foto del compleanno di Conte: niente mascherine o distanziamento. Peccato sia del 2018

Il Presidente del Consiglio ha appena spento 56 candeline, ma c’è chi non conta gli anni e pubblica foto vecchie

Come scrivevamo in un precedente articolo, «le foto sono importanti quando si vuole raccontare o addirittura denunciare un evento e nessuno è immune dalle critiche quando capita l’errore». Il compleanno del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte è passato da poco e qualche utente è andato alla ricerca delle foto dei festeggiamenti per scoprire se sono state rispettate le norme sul distanziamento sociale durante l’emergenza Covid-19. Ecco uno dei post social dove viene mostrata la presunta foto del recente compleanno del Presidente del Consiglio:

Il compleanno di CONTE…HANNO TUTTI LA MASCHERINA E SONO DISTANTI UN METRO QUINDI NOI O GLI INCIVILI PRENDONO ESEMPIO VERAMENTE BRAVI….NON PROVARE PIÙ A CHIUDERCI PERCHE ‘MI TRASFERISCO A CASA TUA …Se per errore questa foto come alcuni dicono è vecchia vecchi non sono gli sbarchi ne le università chiuse …NE divieti di processioni sacre religiose paesane ecc che fermano sicuramente l’economia. ..fanno i loro porci comodi…

Anche la testata La Nuova Padania c’è cascata. Ecco l’articolo dell’11 agosto 2020 in cui viene pubblicato lo screenshot di un articolo di TGCom24 dove si parla dei 54 anni compiuti da Conte, peccato che nel 2020 le candeline spente siano state 56.

Si tratta di un errore di TGCom24? No! La spiegazione è semplice: l’articolo è del 2018!

Nonostante ci sia la data, l’articolo è stato condiviso su diversi canali social:

Anna: «Che banda di criminali con I palloncini….patetici» Nadia: «E io devo andare in chiesa con la mascherina stare distanziata dai parenti?????A parte che non l’ho mai messa si provassero a dire qualche cosa quelli belli Lilli vicini vicini a festeggiare che schifo» Roberto: «TUTTI SENZA MASCHERINE E SENZA DISTANZA …COME MAI ? FORSE SONO GIÀ VACCINATI ? OPPURE L’USO DELLA MASCHERINA È UNA EMERITA STR…….TA !?»

