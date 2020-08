Test per chi rientra da Malta, Spagna, Grecia e Croazia e stretta sulle discoteche: il governo corre ai ripari

«Ho appena firmato una nuova ordinanza che prevede test molecolare o antigenico, da effettuarsi con tampone, per chi arriva da Croazia, Grecia, Malta e Spagna. Inoltre si aggiunge la Colombia alla lista dei Paesi per cui è previsto divieto di ingresso e transito». Queste le parole del ministro della Salute Roberto Speranza su Facebook. Oggi pomeriggio, insieme al ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia, aveva parlato con i presidenti di Regione, proponendo loro di effettuare test obbligatori a tutti coloro che rientrano da Spagna, Croazia, Malta e Grecia, ovvero dai Paesi considerati a più alto rischio per il crescere del numero dei contagi da Coronavirus.

Le regioni che avevano già imposto tampone e isolamento fiduciario

Alcune regioni, in realtà, hanno anticipato le mosse del governo. In Emilia-Romagna, ad esempio, è obbligatorio il tampone per chi rientra da Malta, Grecia, Croazia e Spagna. Stesso discorso in Sicilia: per i cittadini siciliani, come si legge sull’ordinanza del governatore Nello Musumeci, è previsto l’isolamento fiduciario di 14 giorni e il tampone. Per tutti gli altri vige l’obbligo di «indossare la mascherina nei luoghi pubblici e aperti al pubblico e in tutte le occasioni di contatto con soggetti estranei al proprio nucleo familiare» oltre a «registrarsi sul sito internet siciliasicura.com».

In Campania, invece, è «fatto obbligo di segnalarsi alla competente Asl per essere sottoposti a test sierologici e/o tamponi» mentre in Puglia è previsto l’isolamento fiduciario di 14 giorni.

La stretta sulle discoteche

Intanto nei prossimi giorni potrebbe arrivare anche la stretta sulle discoteche e, più in generale, sulla movida. L’obiettivo è quello di contrastare gli assembramenti, specialmente nei locali all’aperto dove spesso non vengono rispettate le misure anti-Covid. A sollevare la questione è stato il ministro Speranza che, nel corso della riunione di oggi con le Regioni, ha letto un’informativa chiedendo, dunque, di prendere ulteriori provvedimenti. In altre parole, maggiori restrizioni e controlli più decisi per gli stabilimenti-discoteche in vista del Ferragosto. Ma al momento ci sarebbe il “no” di almeno la metà dei governatori.

La situazione in Grecia, Croazia e Malta

A preoccupare è, ad esempio, la Grecia che, come confermato da uno dei massimi esperti di malattie infettive del Paese, è entrata formalmente nella seconda ondata della pandemia. «Questo è il punto in cui potremmo vincere o perdere la battaglia», ha detto Gkikas Magiorkinis, assistente professore di epidemiologia all’università di Atene.

A Malta, invece, in poche settimane sono cresciuti i contagi: 486 i casi attivi, 1.190 quelli totali, 3 nuovi ricoveri, +49 casi nelle ultime 24 ore, 9 i decessi totali. Molti sono gli italiani – soprattutto i giovanissimi – che hanno Malta come meta delle loro vacanze estive: a Open ha parlato uno dei nove ragazzi di 18 anni risultati positivi dopo il viaggio di maturità nell’isola della “perdizione”. Un’altra comitiva, che era stata in Croazia, è risulta positiva al Covid-19. Otto ragazzi su 13.

Intanto, in Europa

Non va meglio nel resto d’Europa, anche nei Paesi che avevano attraversato in modo molto doloroso la prima fase della pandemia. In Spagna nelle ultime 24 ore si sono registrati 1.690 i nuovi casi di Coronavirus. I dati sono stati diffusi dal ministero della Salute e riportati dall’agenzia Efe. Dal conteggio mancano i contagi a Madrid, che non sono stati computati per problemi tecnici.

In Francia, invece, sono stati 2.524 i nuovi casi di positività conteggiati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 1.397. La Direzione generale della Sanità, che ha comunicato i dati, ha poi precisato che in una settimana sono stati effettuati 606.487 tamponi. Restano sotto controllo, e in diminuzione, il numero dei malati ricoverati per Covid-19 negli ospedali, che è oggi di 4.891 (121 in meno di ieri) e quello dei pazienti in rianimazione (379, 12 in meno di ieri). Sono 17 i morti in più rispetto a ieri, per un totale di 30.371.

Foto in copertina di repertorio: da Pixabay

Leggi anche: