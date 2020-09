Elezioni regionali, occhi puntati sulla Toscana: «Le tre province da controllare sono Firenze, Prato e Livorno, roccaforti della sinistra che possono salvare Giani»

Meno di tre punti di differenza ma quasi un giorno in più per votare. Alle 23 di ieri la percentuale di cittadini della Toscana che avevano già votato alle elezioni regionali era arrivati al 45,9%. Nel 2015 la sera di domenica il dato era al 48,3%. Questa volta però bisogna aggiungere un’altra mezza giornata al voto, fino alle 15 infatti i seggi rimarranno aperti. Per vedere i primi risultati bisognerà aspettare questa sera ma ora la domanda che resta sospesa è la stessa: quale candidato è favorito da un’affluenza più alta?

C’è un punto su cui concordano gli addetti ai lavori che abbiamo sentito per provare a spiegare meglio il voto. Più che il dato generale, bisogna guardare le province e valutare due fattori: la tradizione politica dei territori in cui c’è stata più affluenza e le loro dimensioni in termini di elettori. «In questo momento le tre province da controllare ci sono Firenze, Prato e Livorno», spiega Agnese Pini, direttrice de La Nazione. «Sono province molto popolose e con una vocazione politica legata alla sinistra. In questi territori una buona percentuale di affluenza potrebbe favorire Eugenio Giani rispetto a Susanna Ceccardi».

Il caso di Firenze, dove nel 2015 il Pd prese il 52% dei voti

«Facciamo l’esempio di Firenze», specifica Marzio Fatucchi dell’edizione fiorentina del Corriere della Sera: «In tutta la Toscana ci sono poco meno di 3 milioni di elettori. Circa 780mila sono nella provincia di Firenze. Se qui l’affluenza sale il dato peserà di più sul risultato finale rispetto ad altre province meno popolose». Nella sola Firenze l’ultimo dato dell’affluenza registrava un 49,9%. Nel 2015, sempre per le regionali, il dato a urne chiuse era più basso: 48,3%. Sempre in questa provincia, il Pd aveva preso allora il 52,8% dei voti. In crescita anche il dato relativo a Prato, oltre il 50% (contro il 45,8% del 2015), mentre cala Livorno (40,95% contro 46,2%).

Si è mossa la base o si sono mossi i social?

Oltre al tema delle province resta poi da capire cosa abbia spinto gli elettori al voto. Può aver contribuito il meteo, possono aver contribuito referendum e amministrative organizzate insieme e ancora può aver contribuito l’attenzione a livello nazionale, e non solo. Anche il Guardian ha raccontato cosa potrebbe succedere nelle regionali in Toscana.

«In Emilia il centrosinistra era in crisi come in Toscana. Lì abbiamo visto che la base si è mobilitata e ha consegnato la vittoria a Bonaccini», ipotizza Pini. Per Fatucchi poi le ragioni vanno cercate anche negli ultimi sondaggi: «Prima del silenzio elettorale sono circolati sondaggi che davano i due candidati molto vicini. Anche questo ha contribuito a far muovere gli elettori».

L’ultimo punto riguarda l’appello al voto nella settimana che ha preceduto l’apertura delle urne: «Interessante notare – dichiara Fatucchi – come la campagna di Ceccardi si sia spostata nei giorni prima del voto sui temi da cui era partita. In molti abbiamo visto ritornare sui social le immagini dell’immigrato che cucina il gatto per strada con cui si era aperta la campagna della Lega».

Foto di copertina: ANSA/CLAUDIO GIOVANNINI | Il voto del sindaco di Firenze Dario Nardella

