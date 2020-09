Beppe Grillo: «Non credo più nel parlamento, solo nella democrazia diretta». E sul Recovery Fund: «State costruendo una società del debito»

«Non credo più in una forma di rappresentanza parlamentare ma credo nella democrazia diretta fatta dai cittadini attraverso i referendum». A dirlo è Beppe Grillo, intervenuto in collegamento con il Parlamento europeo a un incontro con David Sassoli. «Quando usiamo un referendum», ha detto il fondatore del Movimento 5 stelle, «usiamo il massimo della espressione democratica, e per me la domanda andare a votare sì o no alla riduzione dei parlamentari – per me che non credo più in una forma di rappresentanza parlamentare ma credo nella democrazia diretta fatta dai cittadini attraverso i referendum -, è come fare una domanda ad un pacifista di essere a favore o meno della guerra».

Parlando della consultazione sul taglio dei parlamentari, Grillo ha detto: «Sono andato a votare ovviamente, ma la democrazia diretta è l’evoluzione della democrazia, è con i sistemi elettronici, con il digitale, che possiamo fare tutto, se portiamo sul digitale anche il voto. Io sono andato a votare con la matita copiativa che devi restituirla dietro una cabina, per me sono cose che non le concepisco più».

«Noi abbiamo lanciato questa piattaforma Rousseau dove si può votare ma anche consigliare, e dire avete detto una stupidaggine», ha aggiunto. Grillo ha poi affrontato la questione del Recovery Fund: «State costruendo una società del debito, questa è la società del debito», ha detto il fondatore del Movimento 5 stelle.

