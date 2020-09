M5s alla resa dei conti, via alla riunione dei gruppi parlamentari. Giarrusso: «Ecco le mie proposte per riorganizzare il Movimento» – Il documento

All’ordine del giorno figura il tema “Stati generali” ma, stando a quanto si apprende da diversi parlamentari che partecipano alla congiunta prevista alle 18, sarà la piattaforma Rousseau il primo bersaglio dei deputati e senatori. E il clima è rovente, anche perché, due giorni fa, i probiviri del Movimento hanno aperto il procedimento disciplinare nei confronti di chi ha fatto campagna per il No al referendum, procedimento che si aggiunge a quello, annunciato dallo stesso Davide Casaleggio, per i “morosi” sulle rendicontazioni. E resta improbabile la presenza in assemblea del capo politico Vito Crimi.

L’assemblea, ricorda un deputato, fu chiesta ai capogruppo Davide Crippa e Gianluca Perilli proprio in seguito alla mail che Davide Casaleggio inviò agli eletti. E sarà quello, probabilmente, il primo tema di scontro alla riunione. Anche perché, da una parte dei gruppi l’accusa al numero uno di Rousseau non è marginale: aver cambiato, sul sito tirendiconto.it, il termine entro cui essere in regola con le restituzioni (non più entro aprile ma entro i due mesi precedenti) prima di inviare la mail d’avvertimento agli eletti. Termini che, pochi giorni dopo, è stato poi ricambiato tornando all’iniziale deadline di aprile.

«È partita la guerra per spartirsi quel che resta del Movimento 5 Stelle. Dove sono ora quelli “se non ti va bene dimettiti”?! Ogni volta che ho fatto un’osservazione “critica” verso il Movimento, arrivavano i leoni da tastiera. È partito il tutti contro tutti in questa battaglia a palle di m**da», è il j’accuse di Elisa Siragusa, tra i destinatari del procedimento disciplinare – che prevede comunque una memoria difensiva – per il No al referendum.

Giarrusso: «Qualcuno ha nostalgia delle liturgie dei vecchi partiti»

Tra le proposte sul tavolo, anche quella di Dino Giarrusso, europarlamentare del M5s. In un documento a suo nome, si legge: «Giacché molti parlano di “Stati generali”, e qualcuno forse nostalgico delle liturgie noiose dei vecchi partiti addirittura di “Congresso”, ritengo corretto dire pubblicamente la mia sull’argomento, ed esporre a tutti non una generica volontà di dare una nuova struttura al Movimento 5 stelle (a quella consapevolezza ci siamo arrivati, mi pare), ma delle proposte concrete su come dovrà funzionare il Movimento in futuro».

Nel documento, si elencano 11 proposte, che vanno da un elenco pubblico degli iscritti all’obbligo di presenza sui territori: «Tutti i portavoce regionali, nazionali ed europei devono dedicare almeno 3 giorni al mese ai territori», scrive Giarrusso.

