Il presidente dell’Inps Tridico si alza il compenso a 150mila euro. Polemiche per l’aumento con effetto retroattivo

Il compenso del presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, passa a 150mila euro. L’aumento è fissato dal decreto interministeriale, firmato il 7 agosto scorso dalla ministra del Lavoro Nunzia Catalfo di concerto con il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri. Secondo Repubblica, il Cda ha assegnato il quantum durante una riunione in pieno lockdown da Coronavirus; quindi, ha passato il messaggio a Catalfo. A inizio mandato Tridico percepiva 62mila euro.

Ma non è tutto. Lo stesso decreto interministeriale del 7 agosto 2020 recita: gli emolumenti «sono riconosciuti con decorrenza dalla data di nomina del presidente, del vice presidente e dei consiglieri di amministrazione». Tridico è in carica dal maggio del 2019. A marzo, però, siccome il governo Conte 1 non riusciva a trovare l’accordo sul consiglio di amministrazione, Tridico era stato designato come «organo munito di poteri». Tradotto: al numero uno dell’Inps spetterebbe ora anche la differenza, per un ammontare totale di circa 100mila euro.

L’aumento e le modalità con cui questo è avvenuto, però, non piacciono ai revisori, che vogliono vederci chiaro. Il 10 settembre, i sindaci di Inps hanno messo a verbale un’istanza di chiarimenti, con richiamo formale. L’obiettivo dei revisori è contestare non tanto l’aumento quanto la retroattività. A sostegno della loro tesi, la legge 75 del 1999, che stabilisce che gli amministratori vadano pagati dalla data dell’insediamento e non da quella della nomina.

