Trump a Biden: «Non c’è niente di intelligente in te Joe, in 47 anni non hai fatto nulla» – Il video

Nel corso del primo dibattito presidenziale in Ohio, Donald Trump ha attaccato lo sfidante Joe Biden che lo aveva definito «un clown e un bugiardo». Il presidente degli Stati Uniti non ha avuto riguardi per il suo avversario: «Sai qual è il problema? Non c’è niente di intelligente in te Joe, in 47 anni non hai fatto nulla». E poi: «Se tu avessi dovuto fare quello che ho fatto io… sono stato costretto a chiudere la più grande economia nella storia del nostro Paese [a causa del Coronavirus, ndr] e in ogni caso adesso è stata ricostruita di nuovo!».

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

