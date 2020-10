Maltempo, è allerta rossa in Liguria: frane e alluvioni da Imperia a La Spezia – Il video

Un’intensa perturbazione sta colpendo il Nord e in particolare la Liguria, dove l’allerta della Protezione civile è passata da arancione a rossa. Preoccupa la piena del torrente Petronio a Riva Trigoso, in provincia di Genova, in concomitanza con la forte mareggiata che impedisce il deflusso delle acque. Il sindaco Valentina Ghio ha invitato i residenti a non uscire di casa se non strettamente necessario.

Il mare sta crescendo e sono previste onde di 6-8 metri con un periodo di 7-8 secondi, che metteranno a dura prova le difese costiere. In alcune zone il vento ha raggiunto picchi di 120 km orari e le forti piogge stanno provocando frane e allagamenti. Nel video qui sotto, le immagini della frana che si è verificata a Costa d’Oneglia, in provincia di Imperia.

In provincia di La Spezia, invece, il torrente Borsa è esondato sulla strada comunale di Maissana: ci sono case isolate e l’acqua ha portato via alcune automobili e persino un camion, fortunatamente senza provocare feriti. Allagamenti anche nel Tigullio e a Chiavari. A Sestri Levante è esondato il Rio Battana, mentre a Casarza una frazione è isolata a causa di una frana.

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

