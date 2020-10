Maltempo, morto un vigile del fuoco in Val d’Aosta. Un disperso in Piemonte, Liguria sott’acqua. Oggi primo test del Mose a Venezia – Video

Un vigile del fuoco volontario di Arnad è morto a causa del maltempo. Secondo le prime informazioni, una pianta gli sarebbe crollata addosso durante un intervento di soccorso nel paese della bassa Valle d’Aosta. La regione è al momento in allerta idrogeologica arancione, e in tutto il territorio sono state segnalate problematiche legate alle intense piogge. Crollato il ponte di Gaby sulla strada regionale della valle del Lys.

Il confine con la Francia

Pioggia e forte vento hanno colpito nella scorsa notte hanno colpito il nord Italia provocando danni e disagi. Al confine con la Francia i vigili del fuoco hanno tratto in salvo cinque persone rimaste intrappolate nel Tunnel del Tenda. Il fratello di una di queste è ancora di disperso, mentre si registrano altri 12 dispersi nel sud-est della Francia, nella regione di Nizza. I primi sono stati visti da testimoni mentre venivano «portati via dalle acque». Oltre 700 i pompieri mobilitati nella zona, mentre gli elicotteri possono levarsi in volo solo quando il maltempo concede delle brevi tregue.

Liguria

A Ventimiglia il fiume Roya è esondato, allagando diverse strade. Un autobus è rimasto bloccato e molti locali sono stati allagati. Sul versante francese è crollata la strada della zona di Vievola mentre una frana nei pressi di Saint Dalmas de Tende ha comportato la chiusura della strada per motivi di sicurezza. Situazione critica anche in valle Arroscia, al confine con il Piemonte.

Piemonte

La situazione è molto critica. Gravi i danni causati a Limone Piemonte (Cuneo) dall’esondazione del torrente Vermegnano. La località turistica è isolata in seguito alla chiusura della statale da Vernante. A Garessio e Ceva è esondato il Tanaro, che a Ormea ha battuto i valori dell’alluvione del 1994 e del 2016, prima di rientrare sotto i livelli di pericolo. Alluvione a Borgosesia, nel Vercellese, dove l’onda di piena da record del Sesia, che ha raggiunto gli 8,54 metri, ha causato esondazioni diffuse.

Chiusi tutti i ponti da ieri sera, le auto parcheggiate sono andate sott’acqua in diversi punti della cittadina. Allagate anche le abitazioni. Allagamenti a Mergozzo, nel Verbano Cusio Ossola, a Candoglia dove secondo i dati dell’Arpa sono caduti oltre 214 mm di pioggia nelle ultime 12 ore. Disagi anche nel Biellese, dove si registrano frane e blackout. Non sta più piovendo a Torino, dove i livelli del Po sono cresciuti nella notte, con valori però al di sotto delle soglie.

Venezia

Il provveditore alle opere pubbliche di Venezia Cinzia Zincone ha disposto l’innalzamento delle paratie del Mose, che entreranno in azione per la prima volta questa mattina. «Pur trattandosi di un test funzionale – ha detto Zincone – il più prezioso per l’acquisizione dei dati che servono per la messa a punto del sistema, è chiaro che questo evento rappresenta un giorno importante per la città, che comunque si ritroverà libera dalle acque alte grazie al Mose per la prima volta». Secondo il responsabile del Centro previsioni e segnalazioni maree di Venezia, Alvise Papa, il picco di acqua alta potrebbe arrivare a 130 cm e proseguire oltre le 12, come inizialmente previsto.

