Caso Gregoretti, la procura chiede il «non luogo a procedere». Il Gup valuta sulle nuove prove

Il segretario della Lega Matteo Salvini è in aula al Palazzo di Giustizia di Catania. Oggi 3 ottobre – data della giornata nazionale in memoria delle vittime dell’immigrazione – Salvini partecipa all’udienza preliminare per difendersi dall’accusa di sequestro di persona aggravato. Con lui c’è la sua legale, l’avvocata e senatrice della Lega Giulia Bongiorno. Il Gup Nunzio Sarpietro si è ritirato in camera di consiglio per decidere sulle richieste probatorie.

L’accusa è riferita alla gestione dello sbarco di 131 migranti dalla nave Gregoretti, avvenuto nel luglio del 2019 a Siracusa. Secondo il tribunale dei ministri, Salvini avrebbe violato le leggi internazionali sull’obbligo di soccorso (convenzione Sar e Solas e convenzione Unclos).

ANSA / Orietta Scardino | Matteo Salvini arriva al Palazzo di Giustizia di Catania, 3 ottobre 2020

Il gup Sarpietro, dovrà decidere se rinviare a giudizio Salvini, se procedere con un approfondimento delle indagini o se non ci siano sufficienti condizioni per procedere. Durante le prime fasi dell’udienza, la Procura di Catania ha nuovamente richiesto l’archiviazione, come aveva fatto nella prima fase del procedimento. Ma al momento, tecnicamente, non è più possibile chiederla – e la Procura ha chiesto la sentenza di proscioglimento.

Nel caso in cui il gup decidesse di mandare a giudizio l’ex vicepremier e ex ministro dell’interno – come richiesto dal tribunale dei ministri – sarebbe il primo processo in Italia collegato alle politiche di chiusura dei porti di Salvini. Secondo le anticipazioni di Repubblica, l’udienza si concluderà con la richiesta di acquisizione di nuovo consistente materiale probatorio.

«Grazie a tutti coloro che sono venuti a Catania anche da molto lontano per dimostrarmi la loro vicinanza», ha scritto Salvini in un post su Facebook. «Vado avanti certo di aver sempre agito per la difesa della patria e la sicurezza degli italiani». Prima dell’ingresso al tribunale, il segretario della Lega si è incontrato in un hotel sul lungomare con gli alleati di centrodestra, Giorgia Meloni di Fratelli d’Italia e Antonio Tajani di Forza Italia.

Il 12 febbraio scorso, giorno in cui l’aula del Senato ha dato il via libera a procedere, Forza Italia e Fratelli d’Italia avevano presentato un ordine del giorno in cui chiedevano di negare l’autorizzazione richiesta dal tribunale dei ministri. La Lega non aveva partecipato al voto, uscendo dall’Aula. La richiesta era stata respinta.

Manifestazioni pro e contro

Non si fanno attendere le prime proteste nei pressi del Palazzo di Giustizia catanese. A piazza Trento è arrivato un furgone con appeso uno striscione con su scritto: «Abbiamo già la sentenza. Salvini me**a». La manifestazione è stata organizzata dal “Comitato Mai con Salvini Sicilia”, che sta distribuendo ai presenti in piazza ritoli di carta igienica con la foto del segretario della Lega.

Parallelamente, Giorgia Meloni ha organizzato un presidio di supporto a Salvini. La leader di Fratelli d’Italia ha accusato i partiti al governo – soprattutto il Movimento 5 Stelle – di aver «scandalosamente» votato per l’autorizzazione a procedere.

