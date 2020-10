Jole Santelli scatenata, tarantella senza mascherina per la festa della neosindaca. Il deputato M5s: «E le regole solo per i fessi?» – Il video

L’episodio a San Giovanni in Fiore, in provincia di Cosenza. Il M5s attacca: «La presidente viola ogni misura di sicurezza volta a prevenire la pandemia»

«La presidente della Regione Calabria Jole Santelli, il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto e la neoeletta sindaca Rosaria Succurro calpestano ogni norma anti-Covid e fanno festa a San Giovanni in Fiore. Ma le regole valgono solo per i fessi?». A chiederselo è Alessandro Melicchio, deputato del M5s che sul suo profilo Facebook ha pubblicato il video della festa organizzata per celebrare la vittoria di Succurro, candidata del centrodestra, alle ultime elezioni amministrative nel comune del Cosentino. Santelli e tutti gli altri sono assembrati in un luogo chiuso e ballano senza indossare la mascherina.

I parlamentari del M5s Giuseppe d’Ippolito e Paolo Parentela hanno affondato il colpo: «La scena mostra l’ennesima inquietante trasgressione, in primo luogo da parte della presidente, di ogni norma e misura di sicurezza volta a prevenire l’epidemia. Santelli ha dimostrato di fare volentieri a meno delle stesse disposizioni di sicurezza che, con recente ordinanza, ha stabilito a tutela della salute dei calabresi. Questo è inaccettabile, come se le regole non valessero per chi comanda».

Del resto non è la prima volta che Santelli festeggia una vittoria politica ballando la tarantella. Era successo anche a gennaio, in occasione della sua stessa elezione a presidente della Regione Calabria. Ma in Italia, all’epoca, la pandemia non era ancora scoppiata.

