Come seguire il dibattito tra i due candidati alla vicepresidenza degli Stati Uniti

Da un lato Mike Pence, vicepresidente in carica dall’inizio dell’amministrazione Trump, dall’altro Kamala Harris, candidata vicepresidente con il democratico Joe Biden. In mezzo due barriere dei plexigas. Alle 3 della notte tra il 7 e l’8 ottobre, ora italiana, comincerà il secondo dibattito del ciclo di incontri che scandiranno le settimane prima del 3 novembre, il giorno in cui gli Stati Uniti andranno alle urne per scegliere il prossimo Presidente, o confermare quello attuale.

Dopo il primo confronto Trump-Biden, questa notte sarà il turno dei due vicepresidenti che si incontreranno nello Utah, alla Kingsbury Hall University di Salt Lake City. Il plexiglas è stato chiesto dallo staff dei democratici dopo che Trump e diversi membri del suo staff sono risultati positivi al Coronavirus. L’ultimo tampone fatto da Pence è stato negativo. Domani mattina troverete una sintesi dell’incontro su Open, se invece volete seguire tutto in diretta potete trovare il dibattito in chiaro sul canale Rainews24.

