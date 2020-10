Coronavirus, Obama attacca Trump sulla gestione della pandemia: «Per lui è un reality show: parla come uno zio pazzo». In Germania record di contagi sopra i 10 mila casi

Usa

@itsmebeccam / TWITTER | Una ragazza segue il comizio in stile drive-in di Barack Obama a Philadelphia dalla sua auto

In un comizio a Philadelphia in stile drive-in, l’ex presidente Usa Barack Obama è tornato ad attaccare Donald Trump anche per la gestione dell’emergenza sanitaria per il Coronavirus. Nel suo intervento a sostegno di Joe Biden per le elezioni Presidenziali del 3 novembre, Obama ha accusato l’attuale capo della Casa Bianca di aver messo in pericolo il Paese: «Incapace di prendere sul serio il lavoro, tratta la presidenza come un reality show – ha aggiunto – comportandosi ogni giorno come uno zio pazzo», citando l’imitazione di Jim Carrey e Alec Baldwin al Snl. Mentre gli Stati Uniti sono alle prese con una nuova ondata di contagi, Obama ha detto: «Otto mesi dopo questa pandemia, i casi stanno di nuovo aumentando, Trump non proteggerà improvvisamente tutti noi. Non può nemmeno fare i passi fondamentali per proteggere se stesso».

Nello stesso giorno Obama ha partecipato a una tavola rotonda, riporta il Washington Post, riconoscendo che comunque: «la pandemia sarebbe stata dura per qualsiasi presidente». Ma poi ha aggiunto, senza citare direttamente Trump, quanto la Casa Bianca abbia gestito l’emergenza con: «incompetenza e disinformazione», per poi aggiungere che il numero di persone morte dall’inizio della pandemia sarebbe stato più basso: «se si fossero applicate le misure più elementari».

Germania

EPA/HAYOUNG JEON | Persone passeggiano lungo la Kurfuerstendamm a Berlino, zona dello shopping, indossando la mascherina ormai obbligatoria anche all’aperto

Continua a salire la curva epidemiologica in Germania, dove i nuovi casi di Coronavirus nell’ultimo giorno stati 11.287 secondo i dati dell’Istituto Robert Koch, in aumento rispetto ai 7.830 del giorno precedente. Per la prima volta i contagi giornalieri tedeschi hanno superato le 10 mila unità, portando il totale nel Paese a 392.049. Il dato peggiore dall’inizio della pandemia in Germania era stato registrato appena due giorni fa, il 20 ottobre riporta il conteggio della Johns Hopkins University, quando i contagi giornalieri sono stati 8.500. Le vittime nelle ultime 24 ore sono state 30, per un totale ad oggi di 9.905. L’andamento epidemiologico tedesco ha subito una rapida accelerazione con l’arrivo dell’autunno, scrive il Guardian, per quanto i tassi di infezione siano inferiori rispetto agli altri Paese europei.

