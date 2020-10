Coronavirus, dopo il bollettino di oggi Conte prepara un nuovo Dpcm: in corso un vertice fiume a Palazzo Chigi

Il Coronavirus continua a diffondersi seguendo un trend esponenziale. I tre dpcm di ottobre non sono bastati a ridurre i contagi e con 1.843 posti in terapia intensiva occupati sembra non esserci il tempo per valutare se, in particolare, l’ultimo stia facendo effetto. Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha convocato a Palazzo Chigi un vertice per studiare nuove misure restrittive, tra le quali possibili lockdown territoriali. A livello nazionale, è il mondo della scuola a essere particolarmente attenzionato: sembrerebbe ormai inevitabile il passaggio da una didattica mista a una didattica a distanza al 100%, forse a partire dalle scuole medie.

A questa ipotesi continua ad opporsi la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina: «Vorrebbe dire abbandonare i ragazzi e avere un Paese più debole», ha dichiarato. Sullo stesso fronte anche il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini: «Spero non si chiudano scuole e attività». Da più fonti, però, si apprende che almeno un punto del prossimo dpcm riguarderà la scuola.

A Palazzo Chigi nel pomeriggio di oggi 31 ottobre è in corso un vertice fiume nel quale si starebbero definendo le coordinate di un nuovo Dpcm. Il provvedimento potrebbe entrare in vigore già domani, ma è più probabile che si aspetti lunedì 2 novembre. Al tavolo, oltre al presidente del Consiglio, sono presenti i capidelegazione della maggioranza, il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia, il sottosegretario Riccardo Fraccaro e i componenti del Comitato tecnico scientifico.

