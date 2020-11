Verso il nuovo Dpcm, in corso il vertice tra governo, governatori e sindaci: si tratta su chiusure di città e province

Il cammino verso nuove chiusure per rispondere all’impennata di contagi da Coronavirus nel paese è ormai avviato, a tappe forzate e accelerate. Stamane la riunione in videoconferenza del ministro della Salute Roberto Speranza e di quello agli Affari Regionali Francesco Boccia, convocata da quest’ultimo con i rappresentanti di Regioni, Comuni (Anci) con il presidente Antonio Decaro, sindaco di Bari, e Province (Upi) con Michele De Pascale. Sul tavolo, il tema delle nuove misure di restrizione su cui sta lavorando l’esecutivo per provare a frenare la seconda ondata della pandemia.

Per le Regioni, in collegamento stanno partecipando secondo quanto si apprende Stefano Bonaccini per Emilia Romagna (nonché presidente della Conferenza delle Regioni), Attilio Fontana per la Lombardia, Massimiliano Fedriga per il Friuli Venezia Giulia, Giovanni Toti per la Liguria, Donato Toma per il Molise, Michele Emiliano per la Puglia, Vincenzo De Luca per la Campania, Donatella Tesei per l’Umbria, Marco Marsilio per l’Abruzzo, Alberto Cirio per il Piemonte, Eugenio Giani per la Toscana, Luca Zaia per il Veneto.

I contrari alle zone rosse per le città

L’accordo che cerca il governo con gli enti locali si preannuncia complesso, anche alla luce dei distinguo piovuti nelle ultime ore. A cominciare dal governatore ligure Toti, che ha già dichiarato di non avere alcuna intenzione di chiudere (come ipotizzato e invocato) Genova, «uno dei gangli logistici del Nord-Ovest, con il primo porto d’Italia nel periodo pre-natalizio», perché «sarebbe complicato». Posizione analoga, per quanto di tutt’altro colore da parte di Bonaccini, che frena oggi sull’ipotesi di mettere in lockdown Bologna: «Non è ancora da serrata, dice».

MAURIZIO BRAMBATTI/ANSA | Il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, fuori dal Quirinale al termine dell’incontro con il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, nell’ambito dei festeggiamenti per i 50 anni delle Regioni italiane a Roma, 4 agosto 2020.

