Coronavirus, verso la fascia arancione altre cinque regioni: Abruzzo, Umbria, Basilicata, Liguria e Toscana. Domani la decisione sulla Campania

La decisione è stata anticipata dal presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio. Cambiamenti anche per la provincia di Bolzano che passerà in “zona rossa”

L’anticipazione arriva dal presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio. Secondo quando riferito dal ministro della Salute Roberto Speranza, la sua regione insieme a Umbria, Basilicata, Liguria e Toscana sta per entrare nella “zona arancione”, la fase due dei tre livelli di emergenza decisi nell’ultimo Dpcm. A confermarla, con un post su Facebook, anche il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti: «Pur rimanendo perplesso sulla differenza di trattamento rispetto alla scorsa settimana, a fronte di numeri più o meno simili, ritengo sia doveroso non entrare in polemica con il Governo e prendere atto di questa decisione». Le misure entreranno in vigore da mercoledì 11 novembre.

La provincia di Bolzano passa in “zona rossa”

Secondo l’agenzia stampa Ansa, nell’ordinanza si parlerà anche della provincia autonoma di Bolzano. Dalla “zona gialla” in cui si trova adesso questo territorio passerà direttamente alla “zona rossa”. Intanto domani cci sarà una nuova verifica sui dati in cui si deciderà anche della situazione della Campania, attualmente in “zona gialla”.

Come funziona la Cabina di Regia

Il ministero della Salute, l’Istituto superiore di Sanità e i membri designati dalla Conferenza delle Regioni. É da questi enti che è formata la Cabina di Regia, la commissione che di volta in volta si occuperà di scegliere in quali fasce di rischio collocare le regioni. Un ruolo cruciale, visto che il passaggio da una zona all’altra può voler dire la chiusura di certe attività o l’abbandono dalla didattica in presenza per la didattica a distanza.

