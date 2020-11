Il bollettino del 15 novembre

Crescono ancora, per quanto di poco, il numero dei decessi di persone positive al Coronavirus secondo quanto riporta il bollettino odierno diffuso da Protezione Civile e ministero della Salute: 546 oggi, 544 ieri, due giorni fa 555. Il totale delle vittime sale a quota 44.683. Il tutto a fronte di un numero molto inferiore di tamponi: 195.275 tamponi, più di 30mila rispetto a ieri.

I nuovi casi registrati sono in leggera diminuzione rispetto al monitoraggio precedente: 33.979 oggi, 37.255 ieri, 40.902 due giorni. Da ieri sono guarite 9.376 persone, ma se ne sono aggiunte +116 in rianimazione e +649 nei reparti ordinari degli ospedali italiani.

L’Abruzzo fa sapere dal totale dei positivi è stato eliminato 1 caso di ieri 14 novembre in quanto duplicato. L’Emilia Romagna che dopo una verifica sui dati comunicati nei giorni passati è stato eliminato 1 caso in quanto giudicato non Covid-19. L’Umbria che nel computo dei ricoverati in terapia intensiva viene incluso anche un caso trasferito da altra Regione, non considerato quindi dalla Regione Umbria come nuovo positivo. Di conseguenza il reale numero degli isolamenti a domicilio è 10659.

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

Leggi anche: