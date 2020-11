Gino Strada e l’ennesima smentita: «Io non disponibile a fare il commissario in Calabria? Mai ricevuto proposta»

E niente: Gino Strada deve nuovamente intervenire sui suoi canali social e smentire fughe di notizie in avanti che sembrano, da giorni, ben raccontare il caos che regna sulla nomina di un nuovo commissario per la Sanità nella Regione Calabria. Dopo la notizia che l’ex rettore della Sapienza, Eugenio Gaudio, non accetterà la nomina decisa in Consiglio dei ministri (adducendo ragioni personali e la non disponibilità della moglie e un trasferimento in Calabria), in giornata era emersa la notizia che Gino Strada, fondatore di Emergency e nome che in più occasioni è stato fatto per quel ruolo, o per un ticket, o per una consulenza, non sarebbe stato a sua volta disponibile a ricoprire il ruolo di commissario alla Sanità in Calabria. La notizia era trapelata citando fonti di maggioranza e di governo.

Strada – che da tempo si è messo a disposizione per dare una mano nella Regione per l’emergenza Coronavirus, dove Emergency già porta avanti diverse attività – ha nuovamente preso, metaforicamente, carta e penna, ed è intervenuto su Facebook commentando la sua presunta indisponibilità ad accettare il ruolo di Commissario alla Sanità in Calabria:

Leggo da un’agenzia di stampa che non sarei disponibile a fare il commissario in Calabria. Ribadisco – perché evidentemente serve farlo ancora – che non ho ricevuto nessuna proposta formale e che comunicherò personalmente le mie decisioni attraverso i canali ufficiali se ci sarà qualcosa di reale e concreto da comunicare. Mi sembra che la situazione sia già abbastanza difficile per i cittadini calabresi senza che diventi anche grottesca.

In copertina ANSA/Cesare Abbate | Gino Strada, fondatore di Emergency, arriva alla proiezione di un docufilm nel carcere di Poggioreale in occasione della X edizione del Festival del Cinema dei Diritti umani, a Napoli, 1 Dicembre 2018.

