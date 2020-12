De Luca contro Salvini: «Io faccio monologhi? E il valoroso leader che ha rubato 49 milioni che fa?» – Il video

Vincenzo De Luca attacca Matteo Salvini, pur senza citarlo direttamente, durante l’ultima seduta del Consiglio regionale della Campania: «Sentirmi dire che faccio il monologo, quando in una trasmissione cerco di dare informazioni ai cittadini… perché, il valoroso esponente che ha rubato 49 milioni all’Italia, quando fa 200 tweet al giorno che fa, il dialogo? Che fa, non parla da solo? Quando ci informa della cena, del menù, delle “pippe” di tutti i tipi… che fa, fa il dialogo? Rinnovo il mio invito a un dibattito pubblico in diretta televisiva, per parlare con lui della sanità campana ma anche di quella lombarda e di quella veneta».

Per quanto riguarda i fondi della Lega su cui indagano le procure di Genova e Milano, Salvini si è sempre difeso sostenendo che si tratti di un «processo politico che riguarda fatti di 10 anni fa su soldi che io non ho mai visto». Ma secondo diverse inchieste giornalistiche l’attuale leader della Lega e il suo predecessore, Roberto Maroni, avrebbero utilizzato una parte dei 49 milioni ricavati dalla truffa sui rimborsi elettorali orchestrata tra il 2008 e il 2010 dal fondatore del partito, Umberto Bossi, e dall’ex tesoriere Francesco Belsito.

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

