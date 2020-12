Le regioni allo scontro duro sul nuovo Dpcm, Fontana: «Ci avvisano all’ultimo, poi cambiano le regole». Toti: «Senza senso vietare gli spostamenti tra Comuni»

Si prevedono scintille per l’ultimo incontro tra Governo e Regioni in vista del nuovo Dpcm, contenente le misure per far fronte alla gestione dell’emergenza Coronavirus, con un particolare riguardo al periodo delle festività natalizie e dell’anno nuovo. Se da un lato l’esecutivo guidato da Giuseppe Conte intende mantenere una linea dura, sul fronte opposto molti presidenti di Regione mettono in luce la natura singhiozzante e a tratti «senza senso» delle misure presenti nella prima bozza (modificata nella notte e presentata nella mattinata di oggi, 3 dicembre, ai presidenti di regione).

I pomi della discordia sono tanti: si va dagli spostamenti tra regioni e comuni, sino all’apertura dei ristoranti a Natale e Capodanno, passando – ancora una volta – per i dati tenuti in considerazione dal Governo per stabilire le misure da applicare nelle diverse regioni italiane. C’è poi il nodo per la riapertura delle scuole, che il prossimo Dpcm dovrebbe fissare a partire dall’11 gennaio con il 50% di Didattica a distanza per le scuole superiori.

Toti: «Chi scrive queste norme ha mai vissuto nella province italiane o solo nelle grandi città?»

Una prima stesura del nuovo decreto del presidente del Consiglio pregna di «non senso», a detta del governatore della Liguria, Giovanni Toti, che in un post su Facebook ha tentato di esemplificare le contraddizioni presenti nel testo preparatorio per il nuovo Dpcm. Toti ha contestato in particolare modo il blocco degli spostamenti tra regioni (che, secondo la bozza definitiva, resteranno vietati dal 20 dicembre al 6 gennaio), ma soprattutto quelli tra comuni anche in una stessa regione (che, secondo la bozza definitiva, dovrebbero essere vietati il 25 e 26 dicembre, così come a Capodanno).

«Ma chi scrive queste norme ha mai vissuto nella province italiane o solo nelle grandi città? Sa che il nostro Paese è composto da tanti piccoli comuni, uno vicino all’altro e che così separeremo milioni di italiani senza valide motivazioni scientifiche legate alla lotta contro il virus? Cosa cambierà dal 23 al 24 dicembre? Da cosa è motivata questa scelta?», domanda Toti nel suo post. «Mi auguro davvero che, come sempre, questa bozza, visto l’effetto che sta facendo, alla fine venga modificata – prosegue il governatore della Liguria -. Perché qui invece del buon senso tanto auspicato vedo solo del non senso. E non mi pare che in Europa qualcun altro abbia fatto una cosa simile».

Fontana contesta i parametri: «Scenari individuati all’ultimo minuto e sulla base di dati vecchi»

Anche il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, ha mosso dure critiche all’esecutivo, più indirizzate verso il modus operandi del Governo che alle misure in sé: «Per quanto mi riguarda, mi sono limitato a contestare il fatto che per stabilire lo scenario dell’epidemia siano stati utilizzati dati vecchi, superati, e questo rende poi difficile spiegare ai cittadini la relazione tra i loro sacrifici e i risultati raggiunti».

Fontana, in un’intervista al Corriere della Sera, ha infatti contestato il poco tempo a disposizione dei governatori per visionare la bozza definitiva del Dpcm e dare una risposta articolata. «Mi aspetto che siano recepite le indicazioni richieste e offerte dalle Regioni – ha sottolineato Fontana – Dopodiché, dal momento che vengo interpellato, mi piacerebbe che mi venisse anche concesso il tempo per dire la mia a ragion veduta».

Il presidente lombardo, però, nega che le regioni abbiano voluto – in un certo – ammorbidire le indicazioni di Palazzo Chigi: «Noi (presidenti di regione, ndr) ci sentiamo addosso la responsabilità di trovare il punto di equilibrio tra le esigenze sanitarie e quelle della vita delle persone e dell’economia». E questo diventa più difficile se la cabina di regia «cambia i parametri in corsa»: in tal caso, sottolinea il governatore, «c’è da rimanere perplessi».

