Coronavirus, torna a salire l’indice Rt. Il monitoraggio dell’Iss: «Necessario rafforzare le misure»

Torna a salire l’indice Rt. Nel periodo tra il 25 novembre e l’8 dicembre 2020, l’indice di trasmissibilità del Coronavirus calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,86, in aumento rispetto allo 0,82 del monitoraggio della scorsa settimana. Lo rileva la bozza del monitoraggio settimanale sulla situazione epidemiologica di Istituto Superiore di Sanità e ministero della Salute.

Nel report si legge:

«Nella settimana di monitoraggio si continua ad osservare nella maggior parte delle Regioni e Province autonome un rischio moderato o alto con solo cinque Regioni/PA a rischio basso di una epidemia non controllata e non gestibile. Questo andamento richiede rigore nell’adozione e rispetto delle misure evitando un rilassamento nei comportamenti.

L’incidenza in Italia rimane ancora troppo elevata e l’impatto dell’epidemia è ancora sostenuto nella maggior parte del Paese. Tale situazione non permette un allentamento delle misure adottate nelle ultime settimane e richiede addirittura un rafforzamento delle stesse in alcune aree del Paese.