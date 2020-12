Folla a Napoli per lo shopping: de Magistris chiude 49 strade. A Torino code fuori dai negozi già di prima mattina

Nel capoluogo piemontese i grandi store sono stati presi d’assalto, con gente in attesa in mezzo alla strada. Vie del centro piene anche a Roma

Gran folla nelle strade dello shopping a Napoli. Moltissime le persone in giro, tra via Toledo, piazza dei Martiri, il lungomare ma anche nelle viuzze del centro antico. File si sono formate davanti all’ingresso dei negozi, anche per gli ingressi scaglionati a causa delle limitazioni anti Covid. Molti hanno spiegato di essere in giro nell’ultimo sabato pre natalizio per non incappare nei divieti della zona rossa che entrerà in vigore nei giorni festivi.

Per limitare il rischio assembramenti, il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha firmato un’ordinanza con cui vengono chiuse 49 strade della città: «Considerato che si tratta di giornate particolari in quanto a ridosso delle festività natalizie – recita l’ordinanza- è molto forte il rischio di affollamenti per le strade cittadine e concreta la possibilità di pericolose situazioni di assembramento». De Magistris, dunque, ha ordinato «l’interdizione di 49 aree della città per il solo tempo strettamente necessario a ripristinare le necessarie condizioni di sicurezza, fatta sempre salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private e laddove le forze deputate all’ordine pubblico e sicurezza ravvisino il verificarsi di assembramenti in contrasto con le misure di prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19».

ANSA/CESARE ABBATE | Le vie di Napoli oggi, 19 dicembre.

Torino, pieni i dehors dei bar

Situazione critica anche a Torino. Stamattina, quando i negozi non avevano ancora aperto, si erano già formate le prime lunghe code nelle vie dello shopping, nel centro storico. Il maggiore afflusso di gente è stato registrato nel centro della città, dove già verso le 10.30 sono stati notati i primi assembramenti. Nel capoluogo piemontese, la centralissima via Roma e alcune vie adiacenti oltre ad essere state prese d’assalto, sono diventate pedonali. Com’era prevedibile, però, nelle strade adiacenti il traffico si è congestionato e nei parcheggi sotterranei si sono formate file di auto.

Lego, Zara, Luis Vuitton sono tra le destinazioni più gettonate per lo shopping, tanto che le code superano il limite dei portici e attraversano la strada. «Sono venuta subito perché pensavo di trovare poca gente, ma é mezz’ora che aspetto il mio turno» dice all’Ansa una signora in coda. Massicci i controlli delle forze dell’ordine ma anche dei vigilantes che misurano la temperatura e sono severi nel far rispettare le entrate. Pieni anche i dehors dei bar.

ANSA/ ALESSANDRO DI MARCO | Controlli della polizia municipale nelle nuove zone pedonali per lo shopping natalizio nel centro di Torino, 19 dicembre 2020.

Decine di interventi della Polizia a Roma

A Roma traffico intenso in diverse zone e in molti a passeggio nelle vie dello shopping nell’ultimo sabato prima di Natale. Decine gli interventi da parte delle pattuglie della Polizia questa mattina per agevolare il più possibile la circolazione stradale e per verificare il rispetto delle norme anti-Covid. Particolare attenzione alle strade a maggior interesse commerciale, tra cui la zona di Boccea, via Cola di Rienzo, via Appia e il Tridente, dove è in atto il dispositivo di controllo interforze disposto dalla Prefettura di Roma.

Leggi anche: