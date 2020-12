Coronavirus, in Veneto 103 decessi nelle ultime 24 ore. Sono 3.837 i nuovi positivi

In Veneto si contano 3.837 nuovi positivi al Coronavirus e 103 morti nelle ultime 24 ore. I contagi rilevati nel bollettino di oggi, 24 dicembre, sono in crescita rispetto a ieri (+480), mentre i decessi sono in calo (-13). Le persone attualmente positive al virus sono 104.002, mentre il totale delle vittime ha raggiunto quota 5.850 dall’inizio dell’epidemia. I guariti sono 116.872.

Zaia: «Nessun sistema sanitario ha risposto meglio del nostro»

Oggi, il governatore della Regione, Luca Zaia, in un’intervista al Gazzettino ha detto: «È il Natale più triste, perché penso alla mia comunità: in Veneto abbiamo ormai raggiunto dieci mesi di questo incubo. Veneto da primo a ultimo della classe? Il primo e l’ultimo si valutano in base alla qualità delle cure erogate. Non c’è nessun sistema sanitario messo meglio di noi nel potenziale di risposta».

La questione per Zaia sta nel fatto che «nonostante la grandissima pressione ospedaliera, che ha comportato la sospensione delle prestazioni non urgenti, tutti i pazienti vengono presi in carico». Per di più, secondo il presidente della Regione, «non si può vendere un numero assoluto di infezioni senza rapportarlo alla quantità complessiva dei test, cioè molecolari e rapidi».

