Testa a testa ai ballottaggi in Georgia per il controllo del Senato Usa: il dem Warnock vince il primo seggio

Too close to call. Lotta all’ultimo voto in Georgia, dove è in corso lo spoglio del ballottaggio per il Senato statunitense. Un voto decisivo per la composizione del Congresso degli Stati Uniti, e in particolare per il futuro della presidenza di Joe Biden. Già, perché dal 2014 il Senato è a maggioranza repubblicana e, dopo il voto del 2018 in cui i dem hanno conquistato la Camera statunitense, la vittoria dei due seggi al Senato faciliterebbe il lavoro del presidente eletto che, oltre a guidare la Casa Bianca, godrebbe dell’appoggio democratico sia alla Camera sia al Senato.

Attualmente, con il 98% delle schede scrutinate, secondo i dati i risultati parziali della Cnn, il candidato dem Raphael Warnock, che ha già rivendicato la vittoria, risulta essere in testa con 2.208.580 voti (50,41%), contro i 2.172.931 voti conseguiti dalla senatrice repubblicana Kelly Loeffler (49,59%), con uno scarto tra i due candidati inferiore all’1%. Nel mentre, la Cnn ha assegnato la vittoria al democratico Raphael Warnock, che diventa così il primo senatore afroamericano nella storia della Georgia.

Ma la corsa al Senato è ancor più serrata tra il senatore repubblicano David Perdue e il candidato democratico Jon Ossoff. Al momento, Ossoff è in testa con 2.201.741 voti (50,1%), mentre Perdue segue con 2.192.214 voti (49,9%). Un distacco veramente esiguo di poco più di un migliaio di voti. Troppo presto per reclamare la vittoria, tant’è che nessuno dei due candidati si è ancora espresso.

Tre gli scenari possibili. In caso di vittoria di entrambi i democratici si otterrebbe sostanzialmente un pareggio al Senato. Ma il voto tie-break della vicepresidente-eletta Kamala Harris (che diventerà altresì presidente del Senato) sposterebbe inevitabilmente l’ago della bilancia verso i dem. In caso di pareggio, ossia vittoria di un candidato repubblicano e di uno democratico, il Senato resterebbe invece in mano al partito dell’elefante, che lo guiderebbe con 51 seggi su 100. In caso di vittoria di entrambi i candidati repubblicani (ambedue già senatori in cerca di riconferma), di conseguenza, il Senato vedrebbe una maggioranza repubblicana di 52 membri su 100.

