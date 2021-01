Conte blinda il governo: «Lavorerò per il bene comune fino alla fine ma non chiedetemi di essere paziente»

Il presidente del Consiglio risponde alle critiche di Matteo Renzi e assicura che il suo esecutivo non è in bilico: «Sto lavorando anche a rafforzare la coesione delle forze di maggioranza e la solidità della squadra di governo. E non consentono distrazioni»

«Sin dall’inizio del mio mandato ho preso un impegno con tutti i cittadini: lavorerò sempre per il bene vostro, il bene comune, e non per il mio utile personale. Fino alla fine farò ogni sforzo possibile per assolvere questo delicato incarico». Ha il sapore di una risposta l’ultimo post pubblicato dal premier Giuseppe Conte su Facebook. Una risposta agli attacchi di Matteo Renzi di questi giorni e alle parole della ministra Teresa Bellanova che ieri ha definito il governo Conte Bis «un’esperienza al capolinea».

Nel post, pubblicato poco prima delle 20, il premier non cita gli esponenti di Italia Viva. Almeno non direttamente: «Abbiamo così tanti problemi da risolvere e così tante soluzioni da offrire, soluzioni a cui hanno contribuito tutte le forze di maggioranza e che ritengo valide ed efficaci, che non vedo l’ora di poter superare le fibrillazioni in corso.In questi giorni sto ricevendo molti inviti, anche autorevoli, ad essere ‘paziente’. Ma io non sono affatto paziente. Al contrario. Sono impaziente».

Le sue parole rassicurano alleati e avversari sulla tenuta del governo: «Sto lavorando anche a rafforzare la coesione delle forze di maggioranza e la solidità della squadra di governo. E non consentono distrazioni, per rispetto dei cittadini e del momento che stiamo vivendo». Conte cita anche la campagna vaccinale, una campagna che al momento ha distribuito il vaccino a oltre mezzo milione di cittadini: «Con circa 550.000 vaccinazioni effettuate siamo il primo Paese dell’Unione europea per numero di persone vaccinate (la Germania ci segue con circa 500.000 persone vaccinate). È un ottimo risultato che in questa fase iniziale ci conforta e ci deve spingere a continuare su questa strada per essere all’altezza di una sfida che anche nei prossimi mesi si annuncia complessa».

