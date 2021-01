Crisi di governo, Renzi non cede all’ipotesi di rimpasto: «Conte non ha i numeri. Il Pd? Si suicida nel nome di un premier sovranista»

«Non chiedetemi di essere paziente» aveva detto Giuseppe Conte ieri, 9 gennaio, in un post su Facebook che risuonava come un’ultima chiamata a Matteo Renzi. La prospettiva dei prossimi giorni è quella di un piano di marcia serrato: martedì 12 gennaio l’approvazione del Recovery Plan, poi il tavolo per il patto di legislatura e, infine, un corposo rimpasto. Se Italia Viva la respingerà – fa intendere il premier – è pronta la sfida in Aula (in piena crisi da Coronavirus). Ma Renzi fa ancora resistenza: non cede, dice, nemmeno davanti a un Ministero di peso per lui e i suoi. E dubita che quello del premier sia un piano realistico: «Conte è già convinto di avere i voti in Aula, forse di Forza Italia: ma mi sembra un errore politico e un azzardo numerico».

Le modifiche al Recovery Plan non bastano

A Renzi non è bastato nemmeno l’incontro con Roberto Gualtieri, ministro del Tesoro, sui contenuti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). «Solo approssimazioni e nessun contenuto», ha detto in un’intervista a Repubblica. Italia Viva ha presentato 62 richieste di correzioni al testo e ora, prima di dire se siano soddisfatti o meno, vogliono vedere la nuova versione. Non bastano, quindi, le modifiche su infrastrutture e sanità già ottenute: se il piano definitivo non soddisferà le loro richieste, al prossimo Cdm andrà in scena lo showdown.

I renziani ormai sono allo scontro aperto su tutto: chiedono a Conte di dire sì al Mes – pur conoscendo le difficoltà che avrebbe nel far passare la decisione con il principale azionista di governo, il M5s -, premono sulla delega dei servizi segreti, lo accusano di non ave criticato esplicitamente Donald Trump per i fatti di Capitol Hill. E criticano anche il Partito Democratico, che non si è detto disponibile a un governo senza Conte o a esecutivi tecnici. «Non esiste – dice Renzi – che il Pd si suicidi in nome della difesa del premier, che ha firmato con Matteo Salvini i decreti sicurezza e che si è proclamato populista e sovranista al fianco di Trump».

«Non è una questione personale»

La questione sembra diventata un braccio di ferro tra Giuseppe e Matteo, oltre che tra gli uomini politici. Una disputa personale. Ma il fondatore di Iv smentisce: «Magari fosse una questione di relazione umana: la verità è che noi facciamo proposte politiche e cadono nel vuoto». Su una cosa i leader dell’esecutivo e di Iv sono d’accordo: «Non c’è più tempo». Dopo le aperture verso le richieste di Renzi, Conte non sembra più disposto a tirarla ancora per le lunghe. Ma i renziani restano pronti alla rottura con le dimissioni delle due ministre, Elena Bonetti e Teresa Bellanova, sulla punta delle dita. E la crisi di governo è uno scenario tutt’altro che spazzato via.

Immagine di copertina: ANSA/ALESSANDRO DI MEO

Leggi anche: