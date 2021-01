I palazzi romani del potere non tremavano così dall’estate del 2019. Allora erano i subwoofer del Papeete a sollecitare la stabilità del governo Conte I, tra una conferenza stampa in costume da bagno, un mojito in una mano e con l’altra a fare il dj. Mentre le cubiste, sotto il sole di Milano Marittima, ballavano l’inno di Mameli, Matteo Salvini annunciava la fine dell’esecutivo gialloverde. Sperava in un ritorno alle urne per capitalizzare il consenso accumulato in un anno e materializzatosi nelle elezioni europee. Ma un altro Matteo, deus ex machina insperato, interveniva affinché la legislatura non terminasse.

È grazie a Renzi e alla sua diplomazia, ruvida ma efficace, se Giuseppe Conte è stato incaricato da Sergio Mattarella per formare un secondo esecutivo, questa volta a trazione giallorossa. Dopo un anno e mezzo, è ancora Renzi l’uomo da cui dipende la permanenza di Conte a Palazzo Chigi. Adesso, la partita è apertissima: mentre l’avvocato del popolo guarda verso il centrodestra per emanciparsi dal sostegno di Italia viva, il senatore di Scandicci continua a congetturare per riuscire a ottenere il più possibile dalla trattativa in corso.

Mentre la pandemia del Coronavirus sferza i colpi premonitori di una terza ondata, Conte e Renzi tirano la fune. Il Quirinale, indispettito, è vigile e muove i suoi ingranaggi affinché la corda non si spezzi nel bel mezzo di una crisi sanitaria ed economica. Occorrerà attendere il Consiglio dei ministri di questa sera, 12 gennaio, o al massimo il passaggio in Aula previsto a fine mese, per vedere fino a che punto si sono spinti Conte e Renzi. Con due certezze consolidatesi in questi giorni di dichiarazioni martellanti: la prima è che Italia viva voterà affinché il Recovery Plan venga approvato, la seconda è che, qualunque sia l’epilogo dell’esecutivo, difficilmente ci sarà una conclusione anticipata della legislatura.

Il futuro prossimo: la ritirata delle ministre renziane

Il Consiglio dei ministri è fissato alle ore 21.30. Dopo il via libera al Piano nazionale di ripresa e resilienza, le ministre renziane Elena Bonetti e Teresa Bellanova potrebbero dimettersi subito dopo, oppure attendere il voto finale del parlamento, calanderizzato a fine gennaio. Nel frattempo, il ministro della Salute Roberto Speranza si prepara a presentare in Aula, il 13 gennaio, le restrizioni di un nuovo Dpcm e il Recovery Plan inizierà il suo iter nelle commissioni Bilancio di Camera e Senato. Nella concitazione dei palazzi, altri appuntamenti delle prossime due settimane saranno il voto sullo scostamento di bilancio di 20 miliardi per il quinto decreto Ristori e la proroga dello stato di emergenza, in scadenza il 31 gennaio.

Se da un lato Renzi avrebbe dato il suo lasciapassare al Recovery e al Ristori 5, dall’altro rilancia sul Mes, arenatosi nell’eterno ostracismo dei 5 stelle. Le ministre si dicono pronte a lasciare da un momento all’altro, aprendo la crisi di governo. Conte temporeggia, ma senza cedere a toni conciliatori: avrebbe già pronta nella manica la carta del rimpasto, con qualche falange di Forza Italia pronta ad affibbiarsi l’etichetta di Responsabili e con l’apertura del Partito democratico a ogni soluzione purché non si torni alle urne.

Premier con i piedi di piombo, ma Italia viva pretende le sue dimissioni

Qualsiasi strada per scongiurare la fine della legislatura richiede del tempo per essere battuta. Tanto i Dem quanto il Quirinale l’ha fatto capire a Conte, che cerca di guadagnare giorni preziosi tra l’eventuale ritiro della delegazione di Italia viva e un possibile reincarico dal Colle. L’avvocato vorrebbe testare in prima persona gli umori del parlamento prima di salire al Quirinale per ottenere l’incarico di un Conte ter, dal quale non è esclusa la presenza degli stessi renziani. Che, però, hanno stralciato dal dizionario della trattativa le locuzioni rimpasto e crisi pilotata: vogliono che Conte si dimetta prima di sedersi di nuovo al tavolo.

Appare complicata la manovra andreottiana del 1990, con cui l’ex primo ministro sostituì i ministri dimissionari della sinistra Dc. Allora, però, le forze di maggioranza votarono la fiducia in parlamento ed è improbabile, oggi, che Italia viva faccia la stessa cosa. Conte punta i piedi e prende tempo, trincerandosi dietro una certezza: con questa composizione dell’Aula, qualsiasi manovra non può essere percorsa senza le numerose truppe grilline. E i 5 Stelle sono da sempre tranchant su una questione, o Conte o elezioni: l’avvocato è l’unica figura del panorama politico attuale a essere in grado di occultare le frammentazioni interne al Movimento.

Cosa vuole Renzi?

Il leader di Italia viva ha dovuto dare mandato per approvare il Recovery Plan, nonostante le lamentele per il ritardo nella consegna della bozza e le divergenze sugli investimenti da fare con il tesoretto di fondi europei. Era necessario, per non essere tacciato di irresponsabilità e per poter contendere altri ruoli all’interno di questa legislatura. Dopo le dimissioni del presidente del Consiglio, conditio sine qua non per supportare un eventuale Conte ter, Renzi sarebbe disposto ad accettare la terza nomina dell’avvocato a Chigi. In cambio, però, Italia viva vorrebbe un suo uomo al ministero dell’Economia.

Una richiesta roboante che, però, scongiurerebbe la forzatura in Aula di Conte, il quale aveva ventilato l’ipotesi di appellarsi al centrodestra per ottenere la fiducia. Possibilità invisa al Quirinale, per i troppi rischi di instabilità derivanti da un esito negativo della trattativa, e che preoccupa anche Pd e M5s, poco propensi a prestarsi al ricatto politico costante di chi, fino a oggi, ha fatto parte dell’opposizione. Tuttavia, non è il ministero dell’Economia a Italia viva l’ostacolo più grande che si staglia davanti a un Conte ter: Renzi vorrebbe l’ingresso nell’esecutivo di Maria Elena Boschi, al ministero del Lavoro o alle Infrastrutture. Ed è noto quanto la capogruppo di Italia viva alla Camera sia aborrita dai 5 stelle.

L’iter del nuovo esecutivo

Il Pd, con il lavoro certosino del mediatore Goffredo Bettini, corre per stilare un accordo rapidissimo tra i protagonisti della disfida. Conte non si fida di Renzi il rottamatore e teme che, dopo le sue dimissioni, durante le consultazioni al Quirinale l’ex sindaco di Firenze potrebbe far mancare l’appoggio del suo partito a un Conte ter. Perciò è indispensabile immaginare una nuova squadra di governo e chiudere la trattativa prima che il presidente del Consiglio lasci, temporaneamente, Palazzo Chigi. Per il “reincarico lampo”, la strettoia da seguire impone l’agire di precisione e rapidità.

Lo scenario più probabile è che, dopo il voto sul Recovery Plan, le ministre Bellanova e Bonetti si dimettano. Allora Conte dovrebbe andare al Colle per chiedere l’interim dei due ministeri, così da poter riferire comunque in parlamento per un’informativa. Poi, i partiti di maggioranza dovranno sedersi a un tavolo, al quale siederà anche Italia viva, per finalizzare un nuovo patto di legislatura. Con la chiusura dell’accordo e la lista dei ministri pronta, il dimissionario Conte salirebbe al Quirinale per ricevere un nuovo incarico. Il Conte ter, così, partirebbe già a febbraio, con un valzer di ministeri che lascerà sul campo della politica tanti feriti, ma nessun morto. A differenza di quanto è accaduto nell’estate del 2019, quando una vittima c’è stata, ma sarà ascritta dai posteri alla lista dei suicidi politici: allora, nella sfida con Conte, a perdere fu un altro Matteo.

