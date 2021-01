Tutto pronto per la riunione sul Recovery Plan. Assedio renziano al governo, Bellanova: «Esperienza al capolinea»

La terra trema sotto i piedi del governo Conte II. Alle 18 di oggi, 8 gennaio, il premier Giuseppe Conte incontra i capidelegazione per discutere il Recovery Plan sulla ripresa post Coronavirus da presentare all’Unione europea. È l’incontro che precede il cruciale Consiglio dei ministri dei prossimi giorni, ma quello di oggi è tutt’altro che una formalità. Se Italia viva conferma le sue intenzioni di rottura, il vertice si può trasformare nella resa dei conti finale. Un’ipotesi non troppo remota: dopo aver ricevuto in mattinata le 13 cartelle del nuovo testo del piano, la renzianissima ministra Teresa Bellanova ha già definito l’esecutivo giallorosso «un’esperienza al capolinea», un capitolo «consumato».

Soffia forte, dunque, il vento della crisi. Tensioni che esplodono nonostante i restanti tre partiti di maggioranza siano propensi a lavorare insieme almeno per i prossimi mesi. Nel pomeriggio Nicola Zingaretti, segretario del Partito Democratico, ha riunito i suoi per una video-discussione in vista della serata, e per confrontarsi sulla bozza del piano di ripresa L’intento è quello di arginare gli intenti bellicosi di Italia Viva: «Non è tempo di salti nel buio, ora è il tempo della responsabilità», ha detto.

Di Maio: «No ai giochi di palazzo»

Luigi Di Maio, ministro degli Esteri ed ex capo politico del M5s, dice no ai «giochi di palazzo»: «Questo governo deve andare avanti – ha detto al Corriere della Sera -, perché il Paese non può rischiare di cadere nell’immobilismo, non sono accettabili giochi di palazzo. Conte va rispettato e sostenuto». Anche da Liberi e Uguali arrivano inviti alla compattezza, grazie anche alla revisione del punto sulla sanità nella bozza: «Sono state accolte molte nostre richieste sulla sanità – dicono i capigruppo di LeU Loredana De Petris e Federico Fornaro -, per la quale sono stati raddoppiati gli stanziamenti, ma anche per il Mezzogiorno, i giovani e la formazione, la parità di genere, le infrastrutture sociali e il turismo».

Il partito di Matteo Renzi, però, resta sul piedi di guerra. Ma pur insistendo sulla sua strada, rimpalla- strategicamente – la responsabilità al premier. In diretta su Rai2, Bellanova ha passato la palla a Conte, dichiarando che «il premier dovrebbe prendere atto che questa esperienza è al capolinea, e dire se siamo in grado tutti di ripartire. Il tempo per quanto mi riguarda è finito: ora servono risposte». L’assalto politico ai miliardi europei del Recovery fund, insomma, rischia di far crollare le colonne – già fragili – di un governo messo alle strette dalla crisi sanitaria.

Chi sarà presente

La riunione è stata allargata anche a due delegati per ognuno dei partiti di maggioranza. Insieme a Dario Franceschini (Pd), il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede (M5s), la ministra dell’Agricoltura Bellanova (Iv) e il ministro della Salute Roberto Speranza (Leu), ci saranno quindi i due esponenti di ciascun partito delegati a seguire il piano. Per il M5s ci saranno la viceministra Laura Castelli e la sottosegretaria Laura Agea, per il Pd il vicesegretario Andrea Orlando e la presidente della conferenza delle donne Cecilia D’Elia.

Per Leu, invece, i capigruppo Fornaro e De Petris, mentre per Iv Maria Elena Boschi e Davide Faraone. Secondo fonti di stampa, dovrebbero presenziare anche il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, il ministro per lo Sviluppo economico Stefano Patuanelli, il ministro per gli Affari Europei Vincenzo Amendola, il ministro per il Sud Giuseppe Provenzano e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro.

Immagine di copertina: ANSA/MAURIZIO BRAMBATTI

