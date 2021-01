Coronavirus in Lombardia, 65 decessi (ieri erano 78) e 22 ingressi in terapia intensiva

Il bollettino del 17 gennaio

Tornano a scendere i casi di Coronavirus in Lombardia ma con circa 10 mila tamponi in meno. Oggi i positivi registrati nelle ultime 24 ore sono +1.603 con 25.051 tamponi (di cui 19.987 rapidi), mentre ieri i positivi erano stati +2.134 con 35.317 tamponi. Scendono leggermente anche i decessi per Covid – sono 65, contro i 78 registrati ieri -, ma aumentano i nuovi ingressi in terapia intensiva (+22 contro i 12 nuovi ingressi di ieri). Le persone ricoverate con sintomi adesso sono 3.610 (-54 da ieri), di cui 452 ricoverati in rianimazione (-2 rispetto a ieri), mentre le persone in isolamento sono 52.080. Aumentano di molto i pazienti guariti e dimessi: +3.394 (ieri l’aumento era stato di +1.212), raggiungendo così quota 431.787. Le persone attualmente positive in Regione sono 56.142.

Foto in copertina: ANSA/MATTEO CORNER

