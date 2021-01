In Russia tornano le proteste pro Navalny: quasi 900 fermi in tutto il Paese. In manette anche la moglie dell’attivista

Nella mattina di oggi, 31 gennaio, la polizia russa ha arrestato in almeno 35 città 878 persone che partecipavano alle proteste organizzate su scala nazionale per chiedere la liberazione di Alexei Navalny, oppositore numero uno di Vladimir Putin. La notizia è stata diffusa dalla ong OVD-Info. Le proteste non hanno risparmiato neanche la costa est del Paese, inclusa la città di Vladivostok, dove i fermi sono stati 113. La polizia russa ha fermato anche la moglie dell’attivista, Yulia Navalnaya, mentre andava assieme a un gruppo di manifestanti verso il carcere di Matrosskaya Tishina di Mosca, dove è rinchiuso l’oppositore russo. A San Pietroburgo, intanto, è stato aperto un procedimento per rendere inutilizzabili le strade e impedire così ai cittadini di scendere in piazza a manifestare. Nel frattempo nella città sono in corso diverse perquisizioni.

Navalny, 44 anni, è stato arrestato lo scorso 17 gennaio al ritorno dalla Germania. Lì era stato ricoverato e curato per un avvelenamento ordinato, secondo il sito di inchieste Bellingcat, dai servizi di sicurezza russi. Già sabato scorso, migliaia di persone avevano partecipato a più di 109 manifestazioni in tutto il paese, nonostante non fossero state autorizzate. In quella circostanza, circa 4.000 persone sono state arrestate. Il leader russo aveva bollato le proteste come «illegali» e «controproducenti» per il Paese.

EPA/SERGEI ILNITSKY | Un arresto durante le proteste pro Navalny

EPA/SERGEI ILNITSKY | Un manifestante viene portato via dalla polizia russa

