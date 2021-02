Governo Draghi, alle 12 il giuramento e poi il rito della campanella per il passaggio di consegne con Conte. Soddisfatto il 62% degli italiani

Il premier ha incontrato Conte ieri sera. Un colloquio di circa mezz’ora, l’ultimo alla scrivania di presidente del Consiglio per l’«avvocato del popolo». Draghi ha visto anche i presidenti di Senato e Camera, Casellati e Fico. L’indice di gradimento per l’esecutivo nascente si attesta a 72

Prende forma il governo Draghi. Alle 12 di oggi entra ufficialmente in carica con il giuramento al Quirinale, il presidente del consiglio e i ministri giurano davanti al presidente della Repubblica Mattarella e mercoledì alle 10 ci sarà il voto di fiducia in Senato. Ieri sera, alle 19, Draghi è arrivato puntualissimo al Colle con la lista dei ministri da presentare al capo dello Stato e – dopo una breve attesa – ha sciolto la riserva, ha accettato l’incarico e ha elencato alla stampa i 23 ministri con e senza portafoglio (15 uomini e 8 donne), 15 dei quali sono figure politiche e 8 profili tecnici. Sette i nomi del governo Conte II, tra cui il ministro della Sanità Speranza, quello degli Esteri Di Maio, e la ministra degli Interni Lamorgese che restano al loro posto.

Dopo il giuramento, alle 13 sarà la volta della cerimonia della campanella, vale a dire il consueto passaggio di consegne tra il vecchio presidente del Consiglio e il nuovo, un rito che suggellerà la nascita dell’esecutivo Draghi. Il premier ha già incontrato Giuseppe Conte ieri sera, a conclusione della sua giornata ricca di appuntamenti istituzionali. Un colloquio di circa mezz’ora, l’ultimo alla scrivania di presidente del Consiglio per l’«avvocato del popolo» che da oggi non potrà più far gli onori di casa a Palazzo Chigi. Draghi ha incontrato anche i presidenti di Senato e Camera, Maria Elisabetta Casellati e Roberto Fico. Dopo le presentazioni, i saluti e gli scambi, sta arrivando l’ora dell’azione di governo con una agenda che in cima alle priorità ha il pesante dossier Coronavirus con il delicato capitolo campagna vaccinale; e poi vengono anche scuola, lavoro, fisco e ambiente.

Stando al sondaggio Pagnoncelli, il 62% degli italiani esprime un giudizio positivo sul governo nascente e la differenza tra favorevoli e contrari (38%) è cresciuta del 6% nel giro di una sola scorsa settimana. L’indice di gradimento, calcolato escludendo coloro che non si esprimono (14%), si attesta a 72. Il governo tecnico del 2011, guidato dal presidente del Mario Monti, riscosse un gradimento del tutto simile (indice 73), ma dieci anni fa il governo uscente del premier Silvio Berlusconi era molto meno apprezzato (indice 28) rispetto al Conte II che chiude la sua fase con un indice di gradimento pari a 51.

