Governo Draghi, resta Speranza, entra Colao. Sorpresa Cingolani: ecco la squadra

Conferme, nomi noti ma anche nuovi volti. Ecco da chi è formata la squadra scelta da Draghi per il prossimo esecutivo

L’era Draghi ha inizio. Dopo l’incontro con il presidente della Repubblica, Mario Draghi ha sciolto le riserve: sarà lui il prossimo presidente del consiglio, l’uomo che guiderà il terzo esecutivo dall’inizio di questa legislatura. Massimo riserbo negli ultimi giorni sullo squadra di governo. Solo nelle ultime ore è cominciata a girare qualche voce più confermata, soprattutto per quelli che dovrebbero essere ministeri chiave nel nuovo progetto politico: quello per la Transizione Digitale e quello per la Transizione Ecologica. Draghi ha comunicato la lista completa di tutti i ministri solo al termine del colloquio con Sergio Mattarella.

I ministri del governo Draghi

Con una maggioranza così larga e una serie di interessi così opposti non è stato facile decidere una squadra di governo che mettesse d’accordo tutte le forze che sostengono il nuovo esecutivo. Eppure, almeno per ora, la mediazione dell’ex presidente della Bce sembra riuscita. Ecco la lista completa dei ministri del primo governo Draghi:

Ministro della Cultura : Dario Franceschini

: Dario Franceschini Ministro degli Esteri : Luigi Di Maio

: Luigi Di Maio Ministro del Lavoro : Andrea Orlando

: Andrea Orlando Ministra della Giustizia : Marta Cartabia

: Marta Cartabia Ministra dell’ Interno : Luciana Lamorgese

: Luciana Lamorgese Ministro della Transizione Ecologica : Roberto Cingolani

: Roberto Cingolani Ministro della Transizione Digitale : Vittorio Colao

: Vittorio Colao Ministro ai Rapporti con il Parlamento : Federico D’Incà

: Federico D’Incà Ministro dello Sviluppo Economico : Giancarlo Giorgetti

: Giancarlo Giorgetti Ministro dell’ Economia : Daniele Franco

: Daniele Franco Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti : Enrico Giovannini

: Enrico Giovannini Ministro dell’ Istruzione : Patrizio Bianchi

: Patrizio Bianchi Ministro dell’ Università e Ricerca : Cristina Messa

: Cristina Messa Ministro della Salute : Roberto Speranza

: Roberto Speranza Ministro del Sud : Mara Carfagna

: Mara Carfagna Ministro della Difesa : Lorenzo Guerini

: Lorenzo Guerini Ministro della Pubblica Amministrazione : Renato Brunetta

: Renato Brunetta Ministro per gli Affari Generali e Autonomie : Mariastella Gelmini

: Mariastella Gelmini Ministro dello Turismo : Massimo Garavaglia

: Massimo Garavaglia Ministro delle Pari Opportunità e della Famiglia : Elena Bonetti

: Elena Bonetti Ministro dell’ Agricoltura : Stefano Patuanelli

: Stefano Patuanelli Ministra per le Politiche Giovanili : Fabiana Dadone

: Fabiana Dadone Ministra per la Disabilità : Erika Stefani

: Erika Stefani Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio: Roberto Garofoli

