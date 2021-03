Monitoraggio Iss, l’Rt nazionale sale a 1,16. L’occupazione delle terapie intensive oltre la soglia critica

L’Rt superiore a 1 – in aumento rispetto alla settimana precedente – indica un’epidemia in espansione

Un Rt nazionale a 1,16 e un intero Paese che si avvicina ai 250 casi per 100 mila abitanti. Il Ministero della Salute e l’Istituto superiore di sanità hanno reso pubblici i dati del monitoraggio settimanale della situazione Coronavirus in Italia. Su questo report della cabina di regia il governo Draghi ha deciso le nuove misure da adottare in vista di Pasqua. Il dato sull’indice di trasmissione era trapelato in mattinata durante il vertice tra Regioni, enti locali e governo.

Nel periodo 17 febbraio – 2 marzo 2021, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è in aumento rispetto alla settimana scorsa. Un valore di Rt superiore a 1 indica che l’epidemia è in espansione, con il numero di casi in aumento. Nella settimana dal primo marzo al 7 si continua ad osservare anche una importante accelerazione nell’aumento dell’incidenza a livello nazionale rispetto alla settimana precedente: 225,64 casi per 100.000 abitanti della settimana dal 01/03/2021 al 07/03-2021 contro 194,87 per 100.000 abitanti della settimana dal 22 febbraio al 28 febbraio.

Le terapie intensive in aumento

Il tasso di occupazione in terapia intensiva a livello nazionale è in aumento e ha superato la soglia critica del 30%: la percentuale è al 31%, in aumento rispetto al 26% della scorsa settimana. Complessivamente, il numero di persone ricoverate in terapia intensiva sale dai 2.327 del 2 marzo al 2.756 del 9 marzo. Anche il numero di persone ricoverate in aree mediche sale dai 19.570 del due marzo ai 22.393 del 9.

