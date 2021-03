Coronavirus, Merkel: «Siamo in una nuova pandemia, più letale a causa delle varianti». Russia, oggi si vaccina Putin

La cancelliera tedesca dopo l’accordo con le Regioni sul lockdown: «La situazione è grave. Il numero di casi sta aumentando in modo esponenziale». A Mosca è il giorno della vaccinazione del capo del Cremlino: «Ma non sarà un evento pubblico»

GERMANIA

Tobias Schwarz / AFP | Segnaletica Covid a Berlino.

Germania in lockdown rafforzato a Pasqua

Dopo quasi dodici ore di trattative, Angela Merkel e le Regioni sono giunte a un accordo. La Germania sarà in lockdown rafforzato durante la settimana di Pasqua. La maggior parte dei negozi saranno chiusi e le funzioni religiose annullate nel fine settimana, dall’1 al 5 aprile. I raduni, come i pranzi all’aperto, saranno vietati. «La situazione è grave. Il numero di casi sta aumentando in modo esponenziale e i posti in terapia intensiva si stanno riempiendo di nuovo», ha detto Merkel. La Germania, ha aggiunto, è entrata in una «nuova pandemia» a causa della diffusione delle varianti del Covid-19. «Abbiamo un nuovo virus, è molto più letale, molto più infettivo e contagioso per molto più tempo».

Merkel ha affrontato anche la questione della disputa sulle forniture con AstraZeneca, dicendo di sostenere la minaccia della Commissione europea di bloccare le esportazioni del vaccino anglo-svedese se l’Ue non ricevesse le consegne programmate. «Abbiamo un problema ben noto con AstraZeneca», ha detto in conferenza stampa a Berlino, affermando di «appoggiare» le pressioni esercitate dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen, che ha recentemente minacciato di vietare le esportazioni del vaccino dall’Ue. Il dossier sarà al centro del Consiglio europeo al via giovedì.

RUSSIA

EPA/ALEXEI DRUZHININ /KREMLIN POOL/SPUTNIK | Il presidente russo Vladimir Putin.

Non sarà «un evento pubblico»

In Russia oggi il presidente Vladimir Putin si vaccinerà contro il Covid-19. «La vaccinazione è una scelta volontaria di ogni persona, una decisione personale», ha detto il capo del Cremlino. La vaccinazione di Putin non sarà però «un evento pubblico», ha precisato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, per marcare la distanza dai leader politici di altri Paesi. Non è ancora chiaro con quale farmaco si vaccinerà il presidente russo. «Sarà uno dei tre nostri vaccini, sono tutti buoni e affidabili», ha detto Peskov.

Ieri Putin ha anche parlato delle tensioni con l’Unione europea su Sputnik V, criticando le parole del commissario Thierry Breton, secondo cui l’Ue non ha bisogno del vaccino russo. Putin ha accusato l’Europa di difendere gli interessi di alcune aziende, piuttosto che quelli dei cittadini. «Il numero dei Paesi che usano lo Sputnik V russo sta crescendo, nonostante il discredito deliberato e gli attacchi. Sempre più Paesi in tutto il mondo mostrano interesse per il nostro vaccino» , ha detto Putin.

Leggi anche: