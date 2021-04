Regioni in rivolta su coprifuoco e scuola, Fedriga: «Sulle 23 c’era l’accordo di tutti. In classe al 100%? Mancano gli scuolabus». Oggi vertice d’urgenza

Non si spengono le polemiche sul coprifuoco. Il governatore Massimiliano Fedriga, in prima fila per uno slittamento dell’orario dalle 22 alle 23, oggi torna sull’argomento e rincara la dose. E spiega che come Conferenza delle Regioni «avevamo proposto lo spostamento del coprifuoco alle 23 consentendo di andare a cena al ristorante. Le nostre sono state proposte condivise da destra a sinistra, da nord a sud. In mezzo alla pandemia abbiamo superato le divisioni partitiche!», ha detto nel corso di un’intervista a Radio Kiss Kiss. Facendo intendere un cambio di passo improvviso dell’esecutivo, nonostante ci fosse un accordo iniziale. Durante il Cdm tesissimo di ieri, 21 aprile, il premier Draghi è stato irremovibile, è ha mantenuto l’orario alle 22. «Un’ora in più non innalzerebbe il rischio pandemico», ha aggiunto il governatore che, anche per questo, ha annunciato la convocazione per oggi alle 15 di una seduta straordinaria della Conferenza delle Regioni.

Per la scuola in presenza mancano gli scuolabus

Cambio di programma, stando alle parole di Fedriga, anche per quanto riguarda la scuola. «L’aver cambiato in Consiglio dei ministri un accordo siglato dalla Conferenza delle Regioni con i Comuni tramite Anci e con le provincie tramite Upi» sulla presenza di studenti a scuola è «un precedente molto grave» che ha «incrinato la reale collaborazione tra Stato e Regioni». Il governatore sostiene che gli accordi si possono cambiare ma «riconvocando chi quegli accordi li ha presi». Fedriga ha poi spiegato che per rispettare una presenza a scuola di «un range da 60 al 100 per cento servirebbero dai 15mila ai 20 mila autobus in più», dunque non si tratta di una «scelta politica ma di limiti fisici», un fatto che «prescinde dalla sensibilità politica».

Duro anche il commento del capo della Lega Matteo Salvini che già ieri in serata aveva dichiarato che si sarebbe astenuto dal voto del nuovo decreto Covid. E che oggi torna a ribadire. «Il Decreto purtroppo ha avuto solo una modifica, quella che ha aumentato dal 60 al 70% la presenza in classe obbligatoria degli studenti. Il governo ha disatteso l’accordo raggiunto con gli enti locali, mettendo in difficoltà presidi, sindaci e studenti: migliaia di studenti ammassati sui mezzi pubblici non sono un problema e non corrono rischi, mentre due persone in palestra o al bar rappresentano un problema. Perché?», ha detto.

