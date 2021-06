Vertice Putin-Biden, il presidente russo: «Meeting costruttivo, c’è accordo per il ritorno degli ambasciatori. Collaboreremo sui cyberattacchi» – Il video

I due presidenti si sono incontrati oggi per la prima volta a Ginevra. Il capo del Cremlino: «Agevolare gli accordi di Minsk per risoluzione in Ucraina. Navalny? Sapeva di violare la legge»

È durato 93 minuti il summit nello scenario neoclassico di Villa La Grange tra il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il suo omologo russo Vladimir Putin. Il primo colloquio tra i due leader è iniziato con una stretta di mano, un’eccezione alle regole anti Covid, ma anche un segno di buon auspicio per un summit atteso da mesi, alla luce dei rapporti tesi tra i due Paesi e di quello scambio ad alta tensione del marzo scorso, quando Biden definì il collega un assassino.

I temi affrontati

Prima dell’inizio del vertice lo stesso Putin, giunto nel luogo dell’incontro a bordo di una limousine Aurus prodotta in Russia, aveva sperato «in un incontro costruttivo su questioni che si sono accumulate». E stando alle sue dichiarazioni rilasciate nella conferenza stampa post-vertice, la questione degli ambasciatori è il primo risultato raggiunto: «È stato trovato un accordo con gli Usa per il ritorno dei rispettivi ambasciatori nei due Paesi», ha infatti riferito ai media il capo del Cremlino. Che ha sottolineato anche la volontà di entrambi i Paesi di raggiungere una risoluzione istituzionale del conflitto in Ucraina. «Vogliamo aiutare ad agevolare gli accordi di Minsk: se Kiev è disposta a farlo, lo faremo anche noi», ha commentato Putin.

I rapporti diplomatici tra Mosca e Washington e gli scenari dopo il rinnovo dell’alleanza tra Usa e Ue all’ultimo G7 in Cornovaglia, in ottica anti-Cina, sono tra le questioni al centro del vertice tra i due presidenti. Il faccia a faccia tra i due leader ha preceduto una riunione allargata, con cinque consiglieri per parte che hanno diretto i lavori insieme ai due presidenti. Tra le poche parole prima dell’incontro pronunciate da Biden, non è passato inosservato il riferimento paritario tra Usa e Russia. «Stiamo tentando di determinare se abbiamo interessi reciproci, dove possiamo cooperare e dove non è possibile stabilire un modo prevedibile e razionale in cui non essere d’accordo, noi due grandi potenze», ha detto l’inquilino della Casa Bianca creando uno strappo con l’ultimo democratico alla presidenza, Barack Obama, che nel 2014 aveva liquidato la Russia come «una potenza regionale» nel contesto dei conflitti in Ucraina.

Gli accordi sulla sicurezza

Uno dei nodi del colloquio tra Biden e Putin è stato quello che riguarda la sicurezza dei due Paesi, sia nel quadro della potenza espressa in ambito informatico dal Cremlino che per il trattamento dei cittadini americani detenuti da Mosca. Come dichiarato dal membro del Consiglio pubblico del Fsni (l’autorità del servizio penitenziario della Federazione russa n.d.r) Eva Merkacheva «Al momento ci sono 17 gli americani detenuti nel Paese, molti dei quali con doppia cittadinanza». Una lista del gruppo di persone è stata trasmessa dal ministero degli Esteri russo alle autorità statunitensi: un primo passo per quel «compromesso» evocato da Putin sullo scambio di prigionieri tra i due Paesi. Lo scontro tra Mosca e Washington rimane comunque intenso sui cyber attacchi di hacker russi, l’altra questione sulla sicurezza tra i due Paesi. Lo stesso Putin si è detto pronto a «iniziere consultazioni sulla cyber security».

Le proteste pro Navalny

Accompagnati dai rispettivi ministri degli Esteri, Putin e Biden sono arrivati in una Ginevra blindata per l’occasione. A ridosso dell’inizio dell’incontro trai i due, a Plaine de Plainpalais, nel centro della città, decine di oppositori si sono riuniti per manifestare in favore della liberazione dei prigionieri politici in Russia, in particolare di Alexei Navalny. Nel centro di Ginevra, sono apparsi manifesti con diverse scritte poste in linea che formavano frasi polemiche contro trattamento subito dall’oppositore: «Navalny è stato avvelenato col Novichock e ancora non ci sono indagini: com’è possibile presidente Putin?».

Striscioni e murales con il volto dell’attivista, detenuto dallo scorso gennaio in un carcere di massima sicurezza nei pressi di Mosca, sono comparsi in diversi quartieri ginevrini. Le preoccupazioni sullo stato di salute di Navalny sono aumentate dopo le dichiarazioni di Putin proprio a ridosso del vertice del G7 in un’intervista al network americano Nbc. «Non è garantito che Navalny esca vivo dalla prigione», aveva detto il capo del Cremlino.

«Navalny sapeva di violare la legge russa», ha riferito lo stesso Putin alla stampa «e ha compiuto più volte lo stesso reato». Quindi l’affondo sulle accuse contro la Russia sulle violazioni dei diritti umani. «Guantanamo è ancora aperta, corrisponde agli standard internazionali dei diritti umani o

alle leggi degli Stati Uniti. Di che diritti umani stiamo parlando? In Europa c’erano prigioni dove si torturava. In Russia stiamo sviluppando il nostro percorso», ha affermato Putin.

