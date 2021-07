L’abbraccio di Roma a Raffaella Carrà: al via il corteo funebre per le strade della Capitale – La diretta video

È cominciato alle 16, a Roma, il corteo funebre per Raffaella Carrà, scomparsa lunedì 5 luglio, all’età di 78 anni. Dopo la partenza da Via Nemea 21, il corteo farà alcune tappe in giro per la città, tra una folla di fan, operatori tv, giornalisti e fotografi, sostando per un minuto per il pubblico saluto alla donna che ha riscritto la storia della musica italiana nel mondo. Si comincia dall’Auditorium Rai del Foro Italico (largo Lauro de Bosis); poi il corteo proseguirà, fermandosi alla sede Rai di Via Teulada 66. A seguire, il Teatro delle Vittorie, la Rai di Viale Mazzini 14, e ritorno al Campidoglio (Sala Protomoteca), in quei luoghi simbolo della Rai, dove è stata tante volte protagonista. L’apertura della camera ardente sarà alle ore 18.00 e si protrarrà fino a mezzanotte. L’addio all’artista durerà tre giorni: domani, 8 luglio, la camera ardente sarà aperta dalle ore 08.00 alle 12.00 e poi dalle ore 18.00 a mezzanotte. Venerdì sono invece previsti i funerali. La cerimonia funebre si svolgerà alle 12 nella chiesa di Santa Maria in Ara Coeli, su Piazza del Campidoglio.

