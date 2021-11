Si ingrossa la quarta ondata in Germania, picco di contagi: quasi 53 mila in un giorno. Aumentano anche i ricoveri

Continua a peggiorare l’andamento della pandemia di Coronavirus in Germania. Dopo il picco di 50.196 contagi e 235 decessi per Covid registrato la scorsa settimana dal Robert Koch Institut di Berlino, le autorità sanitarie tedesche nelle ultime 24 ore hanno registrato un nuovo picco, con 52.826 nuovi casi giornalieri e 294 morti. Cresce anche l’incidenza, che passa dal 249,1 della scorsa settimana al 319,5 casi ogni 100 mila abitanti registrati quest’ultima settimana. In parallelo aumenta anche la pressione ospedaliera, con un indice di ospedalizzazione pari a 4,89 pazienti ricoverati ogni 100 mila abitanti. Nel frattempo, nel tentativo di frenare l’incremento di tutti gli indicatori epidemiologici Jens Spahn, il ministro della Salute tedesco, ha chiesto a tutti i medici del Paese di iniziare a somministrare la terza dose di vaccino a tutte le persone dai 18 anni in su già vaccinate, anche senza attendere la scadenza di sei mesi tra il completamento del primo ciclo vaccinale e il terzo richiamo.

Al contempo, il governo tedesco mira ad aumentare la copertura vaccinale complessiva nel Paese, che al momento si attesta al 67,6%. Per frenare la curva dei contagi, il governo tedesco ha già introdotto nuove misure restrittive, tra cui l’esclusione di tutti i cittadini non vaccinati da ristoranti, bar, locali ed eventi culturali secondo la regola del 2GPlus, limitando la partecipazione agli eventi pubblici solo ai vaccinati e ai guariti da Covid muniti di test negativi. Oltre a ciò, dopo la sospensione dello scorso luglio, Berlino sta valutando l’ipotesi di ripristinare il lavoro da remoto per tutti i lavoratori e le lavoratrici che hanno modo di svolgere il proprio lavoro da casa, andando a ridurre dunque la presenza di persone sui mezzi pubblici e la possibilità di contagio sui posti di lavoro. Insomma, la Germania intende incrementare tutte le possibili misure anti-contagio, in modo da scongiurare un nuovo «dicembre amaro», come sostenuto dal ministro Scholz.

