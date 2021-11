Super Green pass, il governo accelera sul decreto: oggi vertice con le Regioni. Costa tiene il punto: «Limiti ai No vax solo da zona arancione»

Alle 18 il governo incontra le Regioni. Si accelera sul Super Green pass: bisogna fare in fretta e prima del Natale. I governatori “sposano” la linea dura per i No vax

Il governo accelera il passo sul prossimo decreto che dovrà rimodulare le regole sull’ipotetico Super Green pass. Dopo giorni di pressione dalle Regioni, alle 18 di oggi 22 novembre ci sarà il primo vertice tra ministri e governatori sempre più allarmati per l’aumento dei contagi di Coronavirus. I più “rigoristi” stavolta sono i presidenti di Regione come Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli e a capo della Conferenza delle Regioni, che da giorni prova a incalzare Palazzo Chigi: sì alle restrizioni nel caso di passaggio di zona che non valgano, però, per le persone che si sono vaccinate. Insomma, regole rigide sì ma solo per i No vax, escludendoli di fatto da tutte le attività ricreative. Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, invece, si spinge oltre e chiede che le restrizioni ai non vaccinati siano applicabili già in zona gialla, senza dover aspettare l’arancione o la rossa.

«Qualora ci dovesse essere un passaggio in arancione di qualche Regione, siccome questa misura prevederebbe in automatico tutta una serie di restrizioni, come la chiusura dei ristoranti alla sera oltre che cinema e teatri, in questo caso dobbiamo mettere in atto un sistema che dia la possibilità a chi si è vaccinato di poter continuare a usufruire di queste libertà», ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa a Rainews24. «Per chi invece decide di non vaccinarsi – ha aggiunto – è giusto garantire il diritto al lavoro e i diritti primari, ma se una persona non si vaccina è giusto che abbia qualche restrizione in più». Infine Costa ha escluso che l’obbligo vaccinale possa essere esteso a tutti: «Ad oggi non c’è il tema dell’obbligo vaccinale per altre categorie. Tuttavia è una questione che il governo non ha mai escluso e, se ci fosse la necessità di ampliarlo ad alcune categorie, siamo pronti a farlo».

Leggi anche: