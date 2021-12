Il Tottenham falcidiato da contagi e infortuni: solo 10 giocatori disponibili. Conte: «Oggi è impossibile parlare di calcio»

Anche il calcio inglese inizia a temere la quarta ondata. Al Tottenham c’è paura che la situazione possa precipitare da un momento all’altro visto che negli ultimi giorni si è allargato il focolaio Covid. Contagiati 8 giocatori e 5 membri dello staff e non si può escludere che nelle prossime ore vengano rilevate altre positività al virus. Al momento, tenuto conto degli infortunati i giocatori della prima squadra disponibili sono soltanto 10. Non si sa se il club chiederà il rinvio della partita di Conference League contro il Rennes prevista per domani: le regole dicono che servono almeno 13 giocatori disponibili, tra cui un portiere. Le parole del tecnico italiano Antonio Conte alla vigilia del match non sono di certo confortanti.

Conte ha parlato di situazione «grave». «Ogni giorno abbiamo persone con il Covid, persone che ieri non erano positive. Questa non è una bella situazione. Parlare di calcio oggi è impossibile. L’ultima situazione mi ha molto turbato. La situazione è grave, c’è un grosso contagio e la gente ha una famiglia che ora è a rischio. Ci prepariamo per la partita contro il Rennes, ma è molto difficile. Ancora una volta alla fine della seduta un giocatore è stato testato positivo, un altro dello staff positivo e domani, chi? Io? Non lo so. Ora, di sicuro, siamo un po’ spaventati perché domani non sappiamo cosa accadrà», ha detto.

Impossibile sapere al momento se la causa del focolaio sia stata proprio la variante Omicron. Intanto, proprio a causa dell’aumento dei contagi, le squadre di calcio della Premier League sono pronte a introdurre un pass vaccinale obbligatorio per i tifosi già da questo fine settimana. I club hanno già perso miliardi di entrate negli ultimi 20 mesi dopo che il Covid ha costretto alla sospensione di una parte della stagione, senza considerare poi gran parte delle partite giocate a porte chiuse.

Foto in copertina di repertorio: EPA/ANDY RAIN

