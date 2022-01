Antonio Cassano ricoverato per Covid. La moglie: «Adesso sta bene. Non è vaccinato? Tutto falso»

Antonio Cassano è stato ricoverato dopo essere risultato positivo al Covid-19. L’ex calciatore si trova all’ospedale San Martino di Genova nel reparto di malattie infettive ed è seguito dall’equipe dell’infettivologo Matteo Bassetti. Come confermato in un post su Instagram dalla moglie Carolina Marcialis, l’ex giocatore di Roma, Real e Sampdoria ha già effettuato due dosi di vaccino e, dopo un iniziale peggioramento, le sue condizioni adesso sarebbero migliorate. Domani dovrebbe essere dimesso. Marcialis ha anche smentito quanti parlavano di una mancata vaccinazione dell’ex calciatore: «Antonio è vaccinato con due dosi e mi fa piacere che uno la mattina si sveglia e decide di scrivere il c***o che vuole». Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, Cassano ha voluto ringraziare Bassetti per essersi preso di lui con la sua equipe: «Ringrazio il professor Bassetti e il suo staff, sono stati davvero eccezionali. Come sto? Adesso super-bene, anzi: di più».

Immagine di copertina: Ansa

