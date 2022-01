«Mamma ho ripreso l’aereo»: 10 meme sul rapporto tra Djokovic e l’Australia

Chiariamoci, tutto era predisposto per la tempesta perfetta. Il nome che si presta a giochi di parole (quante volte avete letto NoVax DjoCovid?), la generale antipatia verso un campione sicuramente eccezionale ma non certo amato da tutti e le dichiarazioni sui vaccini non sempre comprovate da inossidabili prove scientifiche. La scelta definitiva (questa volta sembra per davvero) del tribunale australiano su Novak Djokovic ha scatenato su Twitter una notevole ondata di meme. Le variazioni sul tema sono parecchie: da un’ottima interpretazione dello smart working di Djokovic (old but gold), a nonno Simpson, passando per Boldi e De Sica. Non mancano i riferimenti a Salvatore Caruso, l’italiano che sostituirà il campione serbo nelle partire del torneo.

In tutto questo non è ancora chiaro quale sarà il futuro di Novak Djokovic. Dopo la decisione del tribunale, il tennista ha preso un aereo diretto verso Dubai. Scelta che ha avuto conseguenze anche nella diplomazia internazionale, visto che il presidente serbo Aleksander Vuci ha attaccato il governo australiano: «Lo hanno trattato come un assassino seriale. È arrivato in Australia con un permesso medico, e lo hanno maltrattato per dieci giorni. Perché lo hanno fatto? Non è stata nei suoi confronti una caccia alle streghe?». Il prossimo appuntamento con un torneo del Grande Slam sarà a maggio, con il Roland Garros. Iniziamo a preparare i meme a tema Francia?

