Eurovision 2022, i conduttori saranno Laura Pausini e Alessandro Cattelan. E c’è l’ipotesi Mika

Quest’anno l’Eurovision Song Contest avrà una conduzione tutta italiana, con Laura Pausini e Alessandro Cattelan. Forse anche Mika si aggiungerà al gruppo. La kermesse internazionale nel 2022 approderà in Italia, patria dei Maneskin, vincitori della scorsa edizione a Rotterdam. L’appuntamento è fissato al Palaolimpico di Torino per il 10, 12 e 14 maggio. Secondo quanto rivelato da Adnkronos, l’accordo di massima con Pausini e Cattelan sarebbe già stato concluso, mentre non è stata ancora definita la partecipazione di Mika. I tre sarebbero stati scelti non solo per le loro capacità artistiche ma anche per la conoscenza dell’inglese. La conferma ufficiale è attesa durante Sanremo 2022. Molto probabilmente succederà nella serata di mercoledì, in cui è prevista la partecipazione della Pausini. Pausini ha già condotto con Paola Cortellesi lo show musicale Laura & Paola, in onda su Rai1 nel 2016, Cattelan si è fatto notare per la conduzione di X Factor, mentre Mika ha condotto nel 2016 il one man show di successo Stasera casa Mika, su Rai2.

Leggi anche: