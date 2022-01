Sanremo 2022, anche Laura Pausini nella lista dei super ospiti del Festival: «Grazie Ama, ci sarò»

Laura Pausini entra nella scuderia di Amadeus: sarà infatti anche lei ad allietare una delle cinque serate del Festival di Sanremo in qualità di super ospite. L’annuncio lo ha dato proprio il direttore artistico e conduttore del Festival nel corso dell’edizione serale del Tg1. «Grazie Ama, ci sarò», ha commentato in video la Pausini. «Presenterò al festival il mio nuovo singolo, Scatola, e il mio 2022 sarà pieno di tante sorprese. Non vedo l’ora, grazie dell’invito». Oltre alla cantante, che già lo scorso anno aveva partecipato come ospite sul palco dell’Ariston, confermate le presenze di Checco Zalone, Cesare Cremonini e i Maneskin.

