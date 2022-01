Sanremo 2022, Cesare Cremonini super ospite del Festival: è la sua prima volta all’Ariston – Il video

Cesare Cremonini sarà uno dei super ospiti della 72esima edizione del Festival di Sanremo condotto da Amadeus. L’artista bolognese salirà per la prima volta sul palco dell’Ariston e realizzerà una performance inedita per celebrare vent’anni di canzoni. L’annuncio è avvenuto durante l’edizione serale del Tg1 con un video girato a casa del cantante, che aveva per protagonisti Amadeus e lo stesso Cremonini. «Sono felicissimo di presentarvi il prossimo ospite del festival, non è mai stato a Sanremo, ha alle spalle una lunga carriera con tantissimi successi»; «Confermo: sarò super ospite», ha detto Cremonini, apparendo improvvisamente. «Partiamo dalla camera da letto, dove dormo?», ed è sparito dietro la porta. «Cosa prendi a colazione?», ha chiesto Amadeus, «Tortellini», la risposta. Il cantante che ama andare in giro tra i colli bolognesi con una 50 Special è certamente uno dei più influenti e versatili della sua generazione. Ha fatto il suo esordio con i Lùnapop, gruppo musicale della fine degli anni Novanta, diventato famoso con brani come Un giorno migliore, Qualcosa di grande. Dopo la rottura, Cremonini ha proseguito la carriera come solista. Dopo il successo di Colibrì, ultimo singolo uscito lo scorso 1 dicembre, e in attesa del suo ritorno live nell’estate del 2022 con i concerti negli stadi, il 25 febbraio uscirà il settimo album in studio dal titolo La ragazza del futuro.

Leggi anche: